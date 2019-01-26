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"Надо готовиться": Во Франции полицейские мобилизуются, чтобы встретить 11 волну "желтых жилетов"
26 января 2019, 06:09 • 45 • Политика
Статс-секретарь МВД Францию Лоран Нуньес заявил, что полиция и другие силовые ведомства страны мобилизуются в ожидании 11-й волны протестных акций "желтых жилетов" в эту субботу. В прошлую субботу на улицы французских городов вышли в общей сложности 84 тысячи человек. "Вот к чему надо готовиться", — отметил представитель МВД.
На совещаниями с правоохранителями Нуньес отметил, что не исключает, что 11-ая по счету суббота выступлений "желтых жилетов" также будет сопровождена с беспорядками. Точное количество мобилизованных жандармов и полицейских пока неизвестно, тем не менее планируется, что манифестантов встретит не меньше правоохранителей, чем в предыдущие 10 раз.
Нуньес также отметил, что внимание полиции будет сосредоточено не только на Париже, но и на других крупных городах и региональных центрах Франции. В столице Пятой Республики в эту субботу пройдет четыре протестных митинга.
Примечательно, что если большинство из них должно будет пройти рядом с различными правительственными зданиями, один из них будет направлен к парижскому офису Facebook.
Обо всем этом сообщает РИА Новости.
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