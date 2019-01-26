"Надо готовиться": Во Франции полицейские мобилизуются, чтобы встретить 11 волну "желтых жилетов"

Статс-секретарь МВД Францию Лоран Нуньес заявил, что полиция и другие силовые ведомства страны мобилизуются в ожидании 11-й волны протестных акций "желтых жилетов" в эту субботу. В прошлую субботу на улицы французских городов вышли в общей сложности 84 тысячи человек. "Вот к чему надо готовиться", — отметил представитель МВД.

На совещаниями с правоохранителями Нуньес отметил, что не исключает, что 11-ая по счету суббота выступлений "желтых жилетов" также будет сопровождена с беспорядками. Точное количество мобилизованных жандармов и полицейских пока неизвестно, тем не менее планируется, что манифестантов встретит не меньше правоохранителей, чем в предыдущие 10 раз.

Нуньес также отметил, что внимание полиции будет сосредоточено не только на Париже, но и на других крупных городах и региональных центрах Франции. В столице Пятой Республики в эту субботу пройдет четыре протестных митинга.

Примечательно, что если большинство из них должно будет пройти рядом с различными правительственными зданиями, один из них будет направлен к парижскому офису Facebook.

"Вот к чему надо готовиться", — заявил Нуньес.

Обо всем этом сообщает РИА Новости.