"Надо гнать его!": Горбачёва едва не вышибли из ЦК. Нардеп СССР сделал личное признание

Как выяснилось, экс-президента СССР Михаила Горбачёва могли исключить из ЦК в апреле 1991 года. И его едва не вышибли, но в итоге всю ситуацию "спустили на тормозах". И за это до сих пор корит себя нардеп СССР Иван Полозков.

В интервью "Комсомольской правде" он признался в этом, отметив, что ругает себя "за то, что не вывел Горбачева из партии". Собеседник издания заметил, что многие тогда требовали исключения: "Надо гнать его!". И Горбачёв даже встал и покинул президиум.

Но вмешался Полозков.

"Я подошёл. Говорю: "Нет, гнать мы его не будем, он же коммунист, у нас товарищеская критика не возбраняется", - вспоминает политик.

Он же отмечает, что если бы тогда вышел и с трибуны предложил исключить Горбачёва, всё так бы и случилось.

"До того я подходил к Анатолию Лукьянову, председателю Верховного Совета: "Давайте вас изберем генсеком?" Тот: "Не стану!" Подошел к Владимиру Крючкову, председателю КГБ. Тот: "Нет-нет!" К премьеру Рыжкову. А тот: "Ты о чём? Ты же знаешь мои отношения с Горбачевым, я не пойду". А если бы я настоял - что было бы?" - задался вопросом Полозков.