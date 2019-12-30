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"Надо гнать его!": Горбачёва едва не вышибли из ЦК. Нардеп СССР сделал личное признание
30 декабря 2019, 19:39 • 51 • Политика
Нардеп СССР Иван Полозков признался, что он мог бы настоять в тот момент, когда экс-президента Советского Союза Михаила Горбачёва едва не вышибли из ЦК. Тогда многие предлагали: "Надо гнать его!". Но "всё спустили на тормозах".
Как выяснилось, экс-президента СССР Михаила Горбачёва могли исключить из ЦК в апреле 1991 года. И его едва не вышибли, но в итоге всю ситуацию "спустили на тормозах". И за это до сих пор корит себя нардеп СССР Иван Полозков.
В интервью "Комсомольской правде" он признался в этом, отметив, что ругает себя "за то, что не вывел Горбачева из партии". Собеседник издания заметил, что многие тогда требовали исключения: "Надо гнать его!". И Горбачёв даже встал и покинул президиум.
Но вмешался Полозков.
"Я подошёл. Говорю: "Нет, гнать мы его не будем, он же коммунист, у нас товарищеская критика не возбраняется", - вспоминает политик.
Он же отмечает, что если бы тогда вышел и с трибуны предложил исключить Горбачёва, всё так бы и случилось.
"До того я подходил к Анатолию Лукьянову, председателю Верховного Совета: "Давайте вас изберем генсеком?" Тот: "Не стану!" Подошел к Владимиру Крючкову, председателю КГБ. Тот: "Нет-нет!" К премьеру Рыжкову. А тот: "Ты о чём? Ты же знаешь мои отношения с Горбачевым, я не пойду". А если бы я настоял - что было бы?" - задался вопросом Полозков.
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