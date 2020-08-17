"Надо думать не айфоном, а мозгами": Лукашенко устроил мужской разговор с рабочими МЗКТ

В понедельник глава государства посетил Минский завод колёсных тягачей, работники которого ранее устроили забастовку. Лукашенко призвал сотрудников предприятия не полагаться на социальные сети, а думать собственной головой.

"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Всё. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдёте ломить - ответите. Вот вам мужской разговор", - заявил президент.

Белорусский лидер отметил, что в настоящее время нужно стабилизировать обстановку в стране, пока не стало слишком поздно, передаёт БелТА.

Ранее Лукашенко уже говорил, что забастовка на крупнейших заводах страны вроде МЗКТ или МТЗ (Минский тракторный завод) может нанести сильнейший удар по экономике. Предприятия рискуют потерять свою нишу на рынке, а их сотрудники - рабочие места.