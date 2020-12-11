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"Надо дорабатывать": Путин недоволен расследованием убийства Немцова
11 декабря 2020, 19:10 • 72 • Политика
Президент России Владимир Путин недоволен расследованием убийства российского политика Бориса Немцова. По его словам, дело нужно дорабатывать.
Об этом глава государства заявил, выступая на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ). В качестве примера хорошо проведённого расследования он привёл дело об убийстве петербургской правозащитницы Галины Старовойтовой.
Глава государства также ответил на вопрос члена СПЧ, который поинтересовался, почему в России до сих пор не возбудили дело по факту "отравления" Алексея Навального. По словам Путина, проверка в связи с инцидентом проводится, однако дело не может быть возбуждено, пока Германия не предоставила результаты обследования блогера. Он подчеркнул, что Россия неоднократно обращалась к Берлину по этому вопросу, однако ответа так и не получила.
Напомним, что Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину. Виновными в убийстве политика были признаны пятеро уроженцев Кавказа. По версии следствия, они совершили преступление за вознаграждение в 15 млн рублей. Сами осуждённные, получившие разные тюремные сроки, своей вины не признали и обжаловали приговор в ЕСПЧ.
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