"Надо дорабатывать": Путин недоволен расследованием убийства Немцова

Об этом глава государства заявил, выступая на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ). В качестве примера хорошо проведённого расследования он привёл дело об убийстве петербургской правозащитницы Галины Старовойтовой.

Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки. Все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова надо дорабатывать, - отметил Путин.

Глава государства также ответил на вопрос члена СПЧ, который поинтересовался, почему в России до сих пор не возбудили дело по факту "отравления" Алексея Навального. По словам Путина, проверка в связи с инцидентом проводится, однако дело не может быть возбуждено, пока Германия не предоставила результаты обследования блогера. Он подчеркнул, что Россия неоднократно обращалась к Берлину по этому вопросу, однако ответа так и не получила.

Напомним, что Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину. Виновными в убийстве политика были признаны пятеро уроженцев Кавказа. По версии следствия, они совершили преступление за вознаграждение в 15 млн рублей. Сами осуждённные, получившие разные тюремные сроки, своей вины не признали и обжаловали приговор в ЕСПЧ.