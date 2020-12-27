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"Надо, чтобы русские поняли": Отключение от SWIFT больно ударит по Байдену - мнение экспертов

27 декабря 2020, 17:25  •  197 • Политика
SWIFT - международная межбанковская система передачи финансовых данных. Она достаточно важна для России, но не критически необходима. Вероятные санкции США, среди которых может быть отключение от SWIFT, больно ударят по Байдену. Так считают эксперты. "Надо, чтобы русские поняли", - продолжают настаивать американские политики.
Пока информация о вероятном отключении России от SWIFT - только слухи. Но Reuters, ссылаясь на информированные источники, настаивает, что этим шагом Джо Байден собирается наказать Россию за действия "русских хакеров", которые якобы взломали сервера Минторговли, Минфина, Госдепа и ещё ряда государственных ведомств США.
"Надо, чтобы русские поняли, что мы даём отпор", - заявил Эдвард Фишман из Атлантического совета - один из тех людей, который разрабатывал антироссийские санкции при Бараке Обаме.
На системе SWIFT завязаны примерно 400 финансовых организаций России. Наша страна - одна из трёх мировых лидеров по эксплуатации системы. Около 42% трансакций проходят именно через SWIFT.
Но ещё шесть лет назад в России была разработана СПФС - Система передачи финансовых сообщений. Это аналог SWIFT. Альтернатива есть и в Китае, и в Индии. С КНР уже подписано соглашение о создании шлюза между российским и китайским аналогом, с Индией пока планируется аналогичный шаг.
Управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева объяснила, что товарные отношения между США и Россией развиваются автономно от политических. Русские только начали открывать для себя рынок американских товаров, но процесс запущен. Отключение от SWIFT негативно отразится на деловом сотрудничестве между странами, пишут "Известия".
"Более того, это закроет и развивающийся рынок сбыта в России для США", - подчёркивает финансовый аналитик Артём Звездин.
По мнению специалистов, отключение от SWIFT больно ударит по Байдену. Он завоюет благосклонность сограждан, но в международном сообществе наживёт себе большие проблемы.

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