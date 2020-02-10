"Надо четко понимать, что такое союз с США": Израильский политолог предостерег украинцев на примере Казахстана

Манн напомнил о том, что после каждого визита в Донбасс Курта Волкера в его бытность представителем Вашингтона на Украине в регионе только усиливались обстрелы и даже устраивались "показательные стычки", что кончалось очередными жертвами.

"Украинцам надо четко понимать, что такое союз с США. Думаю, и полякам это нелишне было бы знать. Только на прошлой неделе я писал о визите Помпео в Казахстан и предупреждал, что кончится это смертями. И жертвы не заставили долго ждать", - написал политолог на своей странице в Facebook.

Несмотря на то что Соломон Манн полностью поддерживает американского президента Дональда Трампа, считая его "человеком мира", тем не менее политолог напоминает о том, что страны и народы, как только они принимали сторону США, "расписывались в готовности умирать или не жить в мире".

Скриншот: Facebook/Solomon Mann

Напомним, после массовой драки в Жамбылской области Казахстана, унесшей жизни десяти человек, власти страны заявили, что причиной столкновения стал бытовой, а не межнациональный конфликт.

По данным МВД, изначально в ней участвовали 70 человек, однако со временем количество "бойцов" увеличилось до 300. Некоторые участники снимали происходящее на видео и выкладывали в соцсети.

Позже в ведомстве уточнили, что конфликт был дорожным: "Кто-то кому-то не уступил дорогу". Но у местных журналистов своя версия случившегося: они говорят о серьёзных проблемах между народами внутри страны.

Об этом свидетельствуют, в частности, сообщения СМИ о том, что сразу несколько посёлков в Кордайском районе, где происходили беспорядки, опустели: "Даже лая собак не слышно", - цитирует корреспондента "24.kz" общественный деятель из Алма-Аты Ибраш Нусупбаев.