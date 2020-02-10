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"Надо четко понимать, что такое союз с США": Израильский политолог предостерег украинцев на примере Казахстана

10 февраля 2020, 19:24  •  23 • В мире
Массовые беспорядки произошли в середине прошедшей недели в Казахстане. Жертвами стали десять человек. По версии местного МВД, причиной стал дорожный конфликт. Однако по мнению израильского политолога Соломона Манна, эти события на фоне визита в Казахстан госсекретаря Майка Помпео не выглядят случайными. "Надо четко понимать, что такое союз с США", - написал он, обращаясь к украинцам.
Манн напомнил о том, что после каждого визита в Донбасс Курта Волкера в его бытность представителем Вашингтона на Украине в регионе только усиливались обстрелы и даже устраивались "показательные стычки", что кончалось очередными жертвами.
"Украинцам надо четко понимать, что такое союз с США. Думаю, и полякам это нелишне было бы знать. Только на прошлой неделе я писал о визите Помпео в Казахстан и предупреждал, что кончится это смертями. И жертвы не заставили долго ждать", - написал политолог на своей странице в Facebook.
Несмотря на то что Соломон Манн полностью поддерживает американского президента Дональда Трампа, считая его "человеком мира", тем не менее политолог напоминает о том, что страны и народы, как только они принимали сторону США, "расписывались в готовности умирать или не жить в мире".
Скриншот: Facebook/Solomon Mann
Напомним, после массовой драки в Жамбылской области Казахстана, унесшей жизни десяти человек, власти страны заявили, что причиной столкновения стал бытовой, а не межнациональный конфликт.
По данным МВД, изначально в ней участвовали 70 человек, однако со временем количество "бойцов" увеличилось до 300. Некоторые участники снимали происходящее на видео и выкладывали в соцсети.
Позже в ведомстве уточнили, что конфликт был дорожным: "Кто-то кому-то не уступил дорогу". Но у местных журналистов своя версия случившегося: они говорят о серьёзных проблемах между народами внутри страны.
Об этом свидетельствуют, в частности, сообщения СМИ о том, что сразу несколько посёлков в Кордайском районе, где происходили беспорядки, опустели: "Даже лая собак не слышно", - цитирует корреспондента "24.kz" общественный деятель из Алма-Аты Ибраш Нусупбаев.

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