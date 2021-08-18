"Надо было уничтожать вертолёты". Повод для импичмента: Байден отдал русским новейшее оружие

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что американская военная техника, брошенная в Афганистане, достанется русским. Сенатор Рик Скотт потребовал двухпартийного расследования. Уже говорят, что нынешний президент США должен уйти с позором и досрочно. Байдену придётся выкручиваться. Теперь страшно напугавший американских вассалов грандиозный провал Вашингтона требует особой бдительности от России. На русских американцы попробуют перевести стрелки, сделав объектом новых провокаций и санкций. Зачем? Чтобы успокоить запаниковавших "друзей" в Киеве и Варшаве и отвлечь внимание американской и мировой общественности от собственной глупости.

Согласно социологическому опросу, проведённому Reuters/Ipsos, лишь 46% американцев положительно оценивают деятельность Джо Байдена на посту президента после стремительного и унизительного для США захвата талибами* Афганистана и драматической, бездарно организованной эвакуации Кабула. Рейтинг одобрения Байдена упал в связи с этим на 7 процентных пунктов и достиг самого низкого для него уровня на президентском посту. В пятницу на прошлой неделе – до кабульского фиаско – его деятельность позитивно оценивали 53% респондентов.

Два триллиона долларов, потраченных за 20 лет на авантюру в Афганистане, тысячи погибших американских солдат – всё это, с точки зрения обычных американцев (о минимум 250 тысячах, а то и полумиллионе убитых афганцев они не переживают), оказалось напрасным. Многих американцев, однако, возмущает ложь Байдена, как и совершенно безобразный конец американского военного присутствия в Афганистане. Если бы опросы общественного мнения в США честно отражали настроение общества, цифры неодобрения действий Байдена, который в 2003 году говорил, что "без строительства нации в Афганистане будет хаос и насилие", а в 2021 году – что "нашей целью в Афганистане никогда не было строительство нации", были бы ещё выше.

Феноменальная слепота

Совсем недавно на пресс-конференции в Белом доме Байден в ответ на вопрос, считает ли он, что после ухода американцев талибы неизбежно захватят власть, ответил:

"Нет, потому что в Афганистане 300-тысячная армия, вооружённая не хуже других войск в мире, а у "Талибана"* только 75 тысяч бойцов". А когда президента спросили, не видит ли он параллелей между уходом американцев из Афганистана и тем, что произошло в Сайгоне в 1975 году, он утверждал: "Никакой схожести. Вообще ноль. "Талибан" – это не армия Северного Вьетнама. Они несопоставимы с точки зрения возможностей. Не будет случаев, чтобы вы снова увидели, как людей снимают с крыши посольства…

Выпускают пар и начинают хитрить?

Об этой удивительной "прозорливости" Байдена напомнила своим читателям… продемократическая "Нью-Йорк таймс". Этот рупор левого крыла Демпартии, который, когда надо, совсем не слеп, даже не против сделать с трудом соображающего президента "козлом отпущения":

Беспечность Байдена в преддверии масштабного блицкрига "Талибана", который в воскресенье привёл к их вторжению в Кабул, станет первым крупным фиаско его администрации. Не имеет значения, что он выполняет бессмысленное соглашение о выходе, заключённое в прошлом году администрацией Трампа благодаря дипломатическим усилиям госсекретаря Майка Помпео. Это происходит под наблюдением Байдена, по настоянию Байдена, вопреки советам его старших военных советников и при твёрдом заверении Байдена американского народа в том, что то, что только что произошло, не произойдёт. Этот момент – "всецело байденовский", как и все последствия, которые нам надо просчитать уже сейчас.

Другая всецело поддерживавшая ранее Байдена продемократическая газета – "Вашингтон пост" – напомнила о предупреждении бывшего министра обороны США Роберта Гейтса о том, что нынешний хозяин Белого дома ошибался почти по всем главным вопросам внешней политики и национальной безопасности за 40 лет нахождения в коридорах власти в Вашингтоне, и что он "ужасающе и трагически" ошибался в отношении Афганистана, хотя получал на этот счёт от разведки объективную информацию. Какая элегантная попытка вывести из-под критики Энтони Блинкена, главу Госдепа, и Джейка Салливана, президентского помощника по нацбезопасности, на мнение которых полагается страдающий деменцией Байден!

Прореспубликанская "Нью-Йорк пост" честно констатирует:

Этот афганский разгром полностью на Джо Байдене. Мы не возражали против его решения убрать последние сухопутные войска США, как и обещал Дональд Трамп, когда находился у власти. Совершенно очевидно, что этого хотели и большинство американцев. Афганистан превратился в бесконечную войну. Но для любого вывода должен быть план. Это не должно было стать совершенно катастрофическим бегством…

Симпатизирующие в целом нынешнему президенту-демократу американские СМИ пишут в последние дни о "провале Запада в Афганистане", "позоре Байдена", "полном разгроме в Афганистане", "ужасной, трагической иронии" происходящего. Впрочем, яростно продемократический канал CNN, немного для приличия покритиковав вначале Байдена, уже меняет пластинку:

Эскалация войны не получила бы национальной поддержки. Чтобы остановить продвижение талибов, президенту пришлось бы развернуть дополнительные тысячи американских солдат и начать новый бой без общественной поддержки. Это, а также его длительный скептицизм по поводу войны сделали его собственное решение о выводе войск почти неизбежным. Но сила наступления "Талибана" застала Белый дом врасплох.

Пошумят и всё?

Поэтому можно предположить, что через пару-тройку недель сильно критические комментарии в мейнстримных СМИ, свыше 90% которых находятся под контролем демократов и глобалистов, постепенно затихнут, и американцам подкинут для обсуждения другие темы (ковид, инфляция, преступность, пристрастное расследование в Конгрессе провокации со "штурмом" сторонниками Трампа Капитолия и т. д.). Ведь с необходимостью вывода американских войск из Афганистана согласны практически все, базовой ошибки номинальный хозяин Белого дома не сделал.

В вину администрации Байдена объективно можно поставить только два момента.

Во-первых, безобразную организацию финального этапа эвакуации, в результате чего вместо Сайгона-1 получился Сайгон-2, которого в Вашингтоне так хотели избежать, страшно напугавший американских вассалов по всему миру и подорвавший международное доверие к США в странах, где оно ещё оставалось. Особенно глубоко травмированы правящие круги Украины, Польши, стран Балтии.

Во-вторых, команде Байдена не удалось передать власть в значительной части Афганистана противникам талибов, чтобы сразу же организовать в покинутой стране междоусобную войну и немедленно создать опасный очаг напряжённости для России и Китая.

Это, конечно, очень важные вещи. Посмотрим, хватит ли этого для того, чтобы вынудить Байдена досрочно покинуть Белый дом. Американскому истеблишменту, кроме его республиканской части и самого левого крыла демократов, это совершенно не нужно: заменить Байдена в Белом доме его "дублёр" Камала Харрис ещё всё-таки не готова, это вообще пока не публичный политик. Столько сил и средств было потрачено, чтобы водворить "чучело" Байдена в Белый дом, для чего пришлось фальсифицировать президентские выборы, пойдя на риск раскола страны, чтобы теперь из-за каких-то афганцев и на радость ошельмованному экс-президенту Дональду Трампу всё это обнулить? Вряд ли американский истеблишмент на такое решится. Не будет он лить воду на мельницу мечтающего вернуться к власти Трампа, заявившего в эфире канала "Фокс-ньюс", что для страны настали "ужасные времена", что Америка "ни разу не подвергалась подобному унижению", что оно "самое большое" в истории США и что "в это просто невозможно поверить".

Бывший хозяин Белого дома, которого демократы все четыре года обвиняли в работе на Россию, теперь обвиняет Байдена в том, что брошенная в Афганистане новейшая американская военная техника достанется России и Китаю:

У нас там новейшие танки и ракеты. Я намеревался забрать всё военное оборудование, потому что знал, что они не будут сражаться. Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолёты "Блэк хоук", которые теперь будут изучать Россия и Китай, кто угодно, потому что это лучшая техника в мире.

По мнению экс-президента, она должна была бы быть хотя бы уничтожена при уходе американцев из страны. Вывод, который делает из происшедшего экс-президент США, однозначен:

Байдену настало время с позором уйти из-за того, что он допустил в Афганистане.

В русле этих обвинений и требований – призыв сенатора-республиканца Рика Скотта к двухпартийному и двухпалатному парламентскому расследованию провала Байдена с выводом войск из Афганистана в связи с вероятной неспособностью главы государства выполнять должностные обязанности. Сенатор требует применения 25-й поправки к Конституции о досрочном прекращении полномочий президента США с переходом власти вице-президенту. В Конгрессе раздаются и другие голоса, требующие ухода Байдена. Но, повторим, на данный момент весьма маловероятно, что они будут услышаны демократами, которые худо-бедно контролируют обе палаты Конгресса. Зачем им помогать Трампу и Ко?

Что с того?

Сложившаяся в США ситуация в связи с фиаско в Афганистане крайне опасна для России. Чтобы смыть поскорее афганский позор и успокоить своих многочисленных союзников и вассалов, ошалевших от американского "кидалова", администрация Байдена сразу после того, как закончит эвакуацию из Кабула, может предпринять серию враждебных шагов против России. На Украине, в Грузии, где угодно. Что ей стоит, например, поручить американским спецслужбам быстренько состряпать фальшивку, что это Россия, которая, дескать, платила за головы американских военных (такие обвинения звучали), помогла талибам так быстро захватить Афганистан?

Это могут быть и новые, более болезненные антирусские санкции, что угодно, что может помочь отвлечь внимание американцев от провала Байдена в Афганистане, где 11 сентября 2021 года (к этому символическому сроку новые афганские власти потребовали полностью вывести из страны американские войска) талибы и большинство афганцев будут праздновать избавление от иностранных оккупантов.

*Талибы, "Талибан" – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.