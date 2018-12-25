Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Переметнулся: Украинский танцор с лицом Путина на груди признался в любви к Трам...
По стопам «Миротворца»: Ответят ли либералы за составление «расстрельных списков...
Почему Эрдоган снова обрушился на Нетаньяху и Израиль?
"Крупицы правды только в соцсетях": Французские полицейские подали в с...
Главная / В мире

"Надо было с "противником" договориться, чтобы дороги починил": Платформа с техникой ВСУ "улетела" в болото

25 декабря 2018, 03:10  •  76 • В мире
В украинских областях, где власти объявили военное положение, совершенно убитая инфраструктура. В Херсонской области из-за этого военный тягач с боевой машиной на прицепе "улетел" в болото. "Надо было перед ВП с "противником" договориться, чтобы он дороги отремонтировал", - пишут пользователи Сети.
Местное руководство и совершенно убитая инфраструктура в некоторых украинских областях срывают "военное положение", введенное 26 ноября. Так, в Херсонской области в обрыв, в самое болото, "улетел" военный тягач, который тащил на прицепе боевую машину. Причина - разбитая дорога.
"Когда у меня будут спрашивать друзья из других областей, что такое военное положение, то я буду показывать это фото", - написал Власов, публикуя фотографию с места происшествия.
Дорога в этом месте отсутствует уже несколько лет, здесь постоянно в реку и болото падают груженые фуры, написал местный блогер Александр Власов на своей странице в Facebook. По его словам, все это напоминает съемки военного фильма, где, согласно сюжету, партизаны подрывают дороги, чтобы техника "врага" падала в водоемы. Только в роли партизан в этом случае выступает местная администрация, не ремонтирующая дороги, пишет ФАН.
Пользователи Сети по-разному отнеслись к ситуации, но некоторые писали в комментариях: "Надо было перед введением "военного положения" попросить "противника" дороги отремонтировать".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

76
Источник
Похожие новости
25 декабря 2018, 03:10
"Надо было с "противником" договориться, чтобы дороги починил": Платформа с техникой ВСУ "улетела" в болото
25 декабря 2018, 03:10
Экс-глава украинской СВР объяснил, как Киев собственными руками уничтожит "украинский Крым"
25 декабря 2018, 03:09
Добро пожаловать на Третью мировую: Украинский генерал пригласил английские ВМС на войну с Россией

25 декабря 2018, 03:09
"Для придания себе репутационной важности": Эксперт о словах экс-главы СВР о потере документов о принадлежности Крыма
24 декабря 2018, 23:54
Психологическая война: Киев пугает британскими наёмниками, а Донбасс - чеченскими
24 декабря 2018, 20:39
Обострение в Донбассе продолжается: От снаряда, выпущенного ВСУ, рухнула половина жилого дома
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
18 декабря 2018, 05:09
Урвать напоследок: Тимошенко вскрыла "эпохальные авантюры" Порошенко
24 декабря 2018, 01:09
Перед обещанной провокацией Порошенко заговорил о "сигнале" России
24 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 23.12.18
18 декабря 2018, 18:09
Под воду уйдут часть США, Лондон и Санкт-Петербург: Эксперты заявили об угрозе океанического апокалипсиса
23 декабря 2018, 00:56
Петины собаки потеряли нюх
19 декабря 2018, 00:39
Американцы сдаются и оставляют Сирию Асаду
19 декабря 2018, 03:55
Горбачёв после слов Путина попытался оправдаться за разоружение СССР
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.