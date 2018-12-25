"Надо было с "противником" договориться, чтобы дороги починил": Платформа с техникой ВСУ "улетела" в болото

В украинских областях, где власти объявили военное положение, совершенно убитая инфраструктура. В Херсонской области из-за этого военный тягач с боевой машиной на прицепе "улетел" в болото. "Надо было перед ВП с "противником" договориться, чтобы он дороги отремонтировал", - пишут пользователи Сети.

Местное руководство и совершенно убитая инфраструктура в некоторых украинских областях срывают "военное положение", введенное 26 ноября. Так, в Херсонской области в обрыв, в самое болото, "улетел" военный тягач, который тащил на прицепе боевую машину. Причина - разбитая дорога.

"Когда у меня будут спрашивать друзья из других областей, что такое военное положение, то я буду показывать это фото", - написал Власов, публикуя фотографию с места происшествия.

Дорога в этом месте отсутствует уже несколько лет, здесь постоянно в реку и болото падают груженые фуры, написал местный блогер Александр Власов на своей странице в Facebook. По его словам, все это напоминает съемки военного фильма, где, согласно сюжету, партизаны подрывают дороги, чтобы техника "врага" падала в водоемы. Только в роли партизан в этом случае выступает местная администрация, не ремонтирующая дороги, пишет ФАН.

Пользователи Сети по-разному отнеслись к ситуации, но некоторые писали в комментариях: "Надо было перед введением "военного положения" попросить "противника" дороги отремонтировать".