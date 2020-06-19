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"Надо больше каяться": совет в стиле Ахеджаковой получил премьер-министр Трюдо

19 июня 2020, 15:00  •  153 • Политика
Совет в стиле Ахеджаковой получил премьер-министр Трюдо. Как известно, Ахеджакова неоднократно призывала раскаиваться - например, перед нашими украинскими партнёрами. И теперь Трюдо напомнили: чтобы избежать актов вандализма, "надо больше каяться".
В парке города Вон, который входит в агломерацию Большого Торонто в Канаде, осквернили памятник отцу премьер-министра страны Джастина Трюдо. К слову, отец, Пьер Эллиот Трюдо, также был в должности премьер-министра. Неизвестные окрасили голову постамента чёрной краской, о чём сообщил телеканал CBC.
Инцидент произошёл в четверг после полудня, говорится в сообщении. Полиция пока так и не нашла вандалов.
Напомним, Джастин Трюдо был одним из первых политиков, решивших преклонить колено, присоединившись к акциям протеста Black Lives Matter. Решение было воспринято неоднозначно, ведь жест Трюдо случился на фоне не только массовых беспорядков активистов, но и преступлений мародёров.
Как отметил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, делясь видео с места акта вандализма в Воне, "надо больше каяться перед чернокожими и чаще стоять на коленях, другого выхода нет".
«В Канаде вымазали черной краской голову памятника экс-премьеру страны Пьеру Трюдо, отцу нынешнего премьера Джастина Трюдо»: Надо больше каяться перед чернокожими и чаще стоять на коленях, другого выхода нет pic.twitter.com/54ci2b4fXn
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 19, 2020

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