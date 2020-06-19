В парке города Вон, который входит в агломерацию Большого Торонто в Канаде, осквернили памятник отцу премьер-министра страны Джастина Трюдо. К слову, отец, Пьер Эллиот Трюдо, также был в должности премьер-министра. Неизвестные окрасили голову постамента чёрной краской, о чём сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошёл в четверг после полудня, говорится в сообщении. Полиция пока так и не нашла вандалов.

Напомним, Джастин Трюдо был одним из первых политиков, решивших преклонить колено, присоединившись к акциям протеста Black Lives Matter. Решение было воспринято неоднозначно, ведь жест Трюдо случился на фоне не только массовых беспорядков активистов, но и преступлений мародёров.

Как отметил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, делясь видео с места акта вандализма в Воне, "надо больше каяться перед чернокожими и чаще стоять на коленях, другого выхода нет".