"Надо - дал слово, надо - забрал. Такая лапа...": Почему с Эрдоганом опасно иметь дело

Сатановский отметил, что Россия пытается выстраивать отношения с Турцией, несмотря на то, что Анкара всё больше выступает в качестве геополитического соперника Москвы и действует ей наперекор. Это видно и по Сирии, и по ситуации в Нагорном Карабахе, и по Средней Азии, где Турция сегодня пытается построить некое тюркское сообщество.

Политолог также напомнил, что у Турции есть планы и на саму Россию, где тоже проживают тюркские народы. Он подчеркнул, что Эрдоган является крайне ненадёжным союзником, который в любую минуту может изменить свою позицию. И если президент РФ Владимир Путин всегда строго следует своему слову, то вот о его турецком коллеге такого сказать нельзя.

Эрдоган никогда ни с кем никаких договорённостей не придерживается в принципе. Истинный хозяин своего слова. Надо - дал, надо - забрал. Такая лапа, - отметил Сатановский.

Ранее политолог Сергей Михеев сообщил, что Турция хочет распространить своё влияние на Среднюю Азию. Она планирует подмять под себя практически все азиатские страны бывшего СССР, объединив их идеей "Великого Турана" (союз всех тюркских народов).