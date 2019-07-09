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"Надиктовали из госдепа США": Мадуро раскритиковал отчеты ООН и приготовился к переговорам с оппозицией

09 июля 2019, 10:09  •  23 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией. Отмечается, что переговоры пройдут в присутствии политиков из Норвегии. Он также раскритиковал доклады представителей ООН: "Надиктовали из госдепа США".
Лидер Боливарианской Республики, законный президент Николас Мадуро заявил, что готовятся переговоры с оппозицией, которая, напомним, полгода назад попыталась забрать власть. Отмечается, что процесс переговоров будет проходить в присутствии норвежских политиков.
"Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров", – сказал Мадуро, его цитирует государственное телевидение.
Мадуро подчеркнул: обсуждать будут шесть пунктов, которые касаются абсолютно всех сфер жизни. Президент подчеркнул, что он готов к конструктивному диалогу и в общем и целом настроен очень позитивно.
"Шаг за шагом мы сможем открыть дорогу мира, ненасилия", - заметил он.
Предыдущий доклад о ситуации в республике, который был сделан западными комиссарами из ООН, Мадуро назвал лживым и враждебным.
"Он полон манипуляций, фальшивых данных, его надиктовали из госдепа США", - уверен он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства.
Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуайдо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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