"Надиктовали из госдепа США": Мадуро раскритиковал отчеты ООН и приготовился к переговорам с оппозицией

Лидер Боливарианской Республики, законный президент Николас Мадуро заявил, что готовятся переговоры с оппозицией, которая, напомним, полгода назад попыталась забрать власть. Отмечается, что процесс переговоров будет проходить в присутствии норвежских политиков.

"Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров", – сказал Мадуро, его цитирует государственное телевидение.

Мадуро подчеркнул: обсуждать будут шесть пунктов, которые касаются абсолютно всех сфер жизни. Президент подчеркнул, что он готов к конструктивному диалогу и в общем и целом настроен очень позитивно.

"Шаг за шагом мы сможем открыть дорогу мира, ненасилия", - заметил он.

Предыдущий доклад о ситуации в республике, который был сделан западными комиссарами из ООН, Мадуро назвал лживым и враждебным.

"Он полон манипуляций, фальшивых данных, его надиктовали из госдепа США", - уверен он.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуайдо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.