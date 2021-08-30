"Надежды рухнули": Депутаты Рады написали "челобитную" в Вашингтон с просьбой о помощи

Депутаты Верховной рады написали "челобитную" в Вашингтон с просьбой о помощи. В Киеве говорят, что примирение США с Германией по газовому вопросу на руку России.

Украинские парламентарии написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросили его изменить своё решение по поводу "Северного потока - 2". Народные избранники напрямую обвинили Белый дом в сотрудничестве с "агрессором".

Если "Северный поток - 2" заработает, Украина потеряет важный фактор сдерживания эскалации российской агрессии и у Кремля будут развязаны руки для саботажа, терроризма и наступательных операций,

- говорится в письме.

Украинские депутаты признались, что им понравились первоначальные обещания Байдена занять жёсткую позицию в отношении Москвы. Но после сделки США и Германии их "надежды рухнули".

Напомним, что ранее Вашингтон договорился с Берлином о "Северном потоке - 2". Америка согласилась отозвать все санкции, а Германия взяла на себя обязательство добиться продления украинского транзита. Впрочем, в документе не указано никаких конкретных сроков и объёмов перекачки газа, что даёт Москве определённую долю свободы в вопросе определения будущего ставшего ненужным транзита.