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"Надежды рухнули": Депутаты Рады написали "челобитную" в Вашингтон с просьбой о помощи

30 августа 2021, 12:30  •  132 • Политика
Депутаты Верховной рады написали "челобитную" в Вашингтон с просьбой о помощи. В Киеве говорят, что примирение США с Германией по газовому вопросу на руку России.
Украинские парламентарии написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросили его изменить своё решение по поводу "Северного потока - 2". Народные избранники напрямую обвинили Белый дом в сотрудничестве с "агрессором".
Если "Северный поток - 2" заработает, Украина потеряет важный фактор сдерживания эскалации российской агрессии и у Кремля будут развязаны руки для саботажа, терроризма и наступательных операций,
- говорится в письме.
Украинские депутаты признались, что им понравились первоначальные обещания Байдена занять жёсткую позицию в отношении Москвы. Но после сделки США и Германии их "надежды рухнули".
Напомним, что ранее Вашингтон договорился с Берлином о "Северном потоке - 2". Америка согласилась отозвать все санкции, а Германия взяла на себя обязательство добиться продления украинского транзита. Впрочем, в документе не указано никаких конкретных сроков и объёмов перекачки газа, что даёт Москве определённую долю свободы в вопросе определения будущего ставшего ненужным транзита.

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