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"Надежды нет": Дочь экс-президента Афганистана о страхе всей нации

09 сентября 2021, 20:55  •  35 • В мире
Дочь экс-президента Афганистана Хила Наджибулла рассказала о страхе всей нации в условиях режима "Талибана"* в стране. Она добавила, что это омрачает радость людей по поводу выхода последнего военного США из республики.
Доктор философских наук дочь экс-президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы - Хила Наджибулла - в программе "Интервью" на канале Царьград прокомментировала выход последнего американского военного из её страны.
Собеседница "Первого русского" заметила, что многие жители республики празднуют вывод войск США. Но, конечно, это событие омрачает "Талибан"*.
Так, в стране проходят митинги и протесты против режима данной группировки. А 29 августа состоялась всемирная демонстрация, в которой афганская диаспора объединилась и показала свою солидарность в борьбе против "Талибана", а также обратилась к мировому сообществу с требованием не поддерживать его и признать незаконным, подчеркнула Хила Наджибулла.
Она добавила, что в нынешней ситуации в республике невозможно жить как прежде и решать повседневные задачи: банки, телефонные сети не работают, сотрудники правительства вынуждены скрываться. Члены организаций за права женщин - тоже.
В такой ситуации нет надежды на мир и возрождение, люди просто пытаются выжить при "Талибане". Думаю, что страх появился у всей нации в целом,
- считает собеседница "Первого русского".
Боевики уже начали назначать своих министров, женщинам запретили посещать школы. Женщины, работавшие раньше в управлении президента страны, теперь не допущены к деятельности, потому что члены "Талибана" не готовы взаимодействовать с ними в рабочем формате, не готовы идти им на уступки, добавила Хила Наджибулла.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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