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"Надеюсь, зритель "проголосует ногами": Считающая русских "быдлом" Ветлицкая возвращается на российскую сцену

20 ноября 2019, 20:54  •  253 • Политика
Уехавшая из России в Испанию и неоднократно называвшая русских "быдлом" певица Наталья Ветлицкая собирается вернуться на российскую сцену. "Надеюсь, зритель "проголосует ногами", и госпожа Ветлицкая будет развлекать пустой зрительный зал!", - комментируют возвращение артистки-русофобки в соцсетях.
После побега в Испанию и тонны грязи, вылитой на Россию в соцсетях, певица Наталья Ветлицкая собирается вернуться на российскую сцену в новом образе. Однако в российские пользователи соцсетей совсем не рады возвращению забытой "поп-звезды".
Ветлицкая покинула Россию под предлогом того, что хочет растить дочь в месте, где нет русских. Для этого она купила дом в испанской глубинке и постепенно перебралась туда на постоянное место жительства. Однако о России певица не забывала, тщательно следила за актуальной повесткой и лила грязь на страну и её жителей в соцсетях. Но вот после 15 лет русофобии и ненависти артистка возвращается в Россию, чтобы выступать и зарабатывать на российских зрителях, которых неоднократно называла "быдлом".
"Все эти Ротару, Ветлицкие и прочие записные русофобы вспоминают про российского зрителя, как только закончатся денежки и нужно срочно пополнить свой кошелёк. Надеюсь, зритель "проголосует ногами", и госпожа Ветлицкая будет развлекать пустой зрительный зал!" - пишет в Twitter @KissZuriSwiss/
"Это было бы правильно и справедливо, но, к сожалению, думаю, что там будут полные залы. Русские - слишком добрые люди, а многие даже и не в курсе русофобии всяких Ротар и прочих Ветлицких", - отвечает @mooteen.
"Сейчас предновогодний чёс отработают и снова расскажут, как противненько и гаденько пресмыкаться перед агрессором", - предсказывает @frunzik_frunz.
Напомним, что другая певица "с активной гражданской позицией" София Ротару также зарекалась не выступать в России из-за ситуации с Украиной. Однако обещание продлилось всего год. Стало известно, что артистка намерена выступать на Новый год в России с праздничными концертами и корпоративами.
Фото: скриншот Twitter/@KissZuriSwiss

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