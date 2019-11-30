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"Надеюсь, у нас этого никогда не будет": Путин о попытках Запада уничтожить слово "мама"
30 ноября 2019, 01:54 • 71 • Политика
Путин надеется, что в России никогда не заменят слово "мама" на западные "родитель номер 1" или "родитель номер 2". "Надеюсь, у нас этого никогда не будет", - отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин заявил, что в "некоторых странах" умудрились заменить слово "мама" на "родитель номер 1" и "родитель номер 2". Глава государства выразил надежду, что в России подобное никогда не произойдёт.
Вопрос был поднят на заседании Совета по межнациональным отношениям, состоявшемся в пятницу в Нальчике. Один из спикеров отметил, что невозможно заменить универсальное для всех народов слово "мама". Однако президент России отметил, что это не совсем так.
Речь идёт о США, где это практикуется ещё с 2011 года, а также о Франции. Кроме того, "родителя номер 1" и "родителя номер 2" пытались внедрить в Италии, однако в апреле глава МВД Маттео Сальвини положил этому конец и велел вернуть традиционные "мать" и "отец".
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