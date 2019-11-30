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"Надеюсь, у нас этого никогда не будет": Путин о попытках Запада уничтожить слово "мама"

30 ноября 2019, 01:54  •  71 • Политика
Путин надеется, что в России никогда не заменят слово "мама" на западные "родитель номер 1" или "родитель номер 2". "Надеюсь, у нас этого никогда не будет", - отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин заявил, что в "некоторых странах" умудрились заменить слово "мама" на "родитель номер 1" и "родитель номер 2". Глава государства выразил надежду, что в России подобное никогда не произойдёт.
Вопрос был поднят на заседании Совета по межнациональным отношениям, состоявшемся в пятницу в Нальчике. Один из спикеров отметил, что невозможно заменить универсальное для всех народов слово "мама". Однако президент России отметил, что это не совсем так.
"В некоторых странах заменили. "Родитель номер 1", "родитель номер 2". Надеюсь, у нас этого никогда не будет", - сказал Путин.
Речь идёт о США, где это практикуется ещё с 2011 года, а также о Франции. Кроме того, "родителя номер 1" и "родителя номер 2" пытались внедрить в Италии, однако в апреле глава МВД Маттео Сальвини положил этому конец и велел вернуть традиционные "мать" и "отец".

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