"Надеюсь, у Биби получится": Трамп фамильярно поддержал Нетаньяху

Об этом американский президент написал в своём твиттере. Он отметил, что израильский премьер-министр должен сформировать коалиционное правительство, и выразил надежду, что тот преуспеет в этом.

При этом Трамп довольно фамильярно назвал Нетаньяху "Биби". Назвав его уменьшительной формой от полного имени, лидер США отметил, что рассчитывает и дальше укреплять союз Америки с Израилем, чтобы тот стал таким крепким, как никогда ранее.

К слову, не так давно Трамп пошел наперекор всему мировому сообществу, от лица Штатов признав за Израилем право на Голанские высоты. Эти территории были оккупированы Тель-Авивом, раньше же они относились к Сирии. Согласно международным законам, Израиль должен был вернуть захваченное силой, но страна отказывается идти на уступки.