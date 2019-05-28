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"Надеюсь, у Биби получится": Трамп фамильярно поддержал Нетаньяху
28 мая 2019, 00:54 • 11 • Политика
Президент США поддержал лидера Израиля Биньямина Нетаньяху, в стране которого сейчас наблюдается кризис. "Надеюсь, у Биби получится", - в фамильярной манере отозвался Трамп, рассуждая о проблемах с формированием коалиции.
Об этом американский президент написал в своём твиттере. Он отметил, что израильский премьер-министр должен сформировать коалиционное правительство, и выразил надежду, что тот преуспеет в этом.
При этом Трамп довольно фамильярно назвал Нетаньяху "Биби". Назвав его уменьшительной формой от полного имени, лидер США отметил, что рассчитывает и дальше укреплять союз Америки с Израилем, чтобы тот стал таким крепким, как никогда ранее.
К слову, не так давно Трамп пошел наперекор всему мировому сообществу, от лица Штатов признав за Израилем право на Голанские высоты. Эти территории были оккупированы Тель-Авивом, раньше же они относились к Сирии. Согласно международным законам, Израиль должен был вернуть захваченное силой, но страна отказывается идти на уступки.
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