Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дайджест СМИ: Встреча Путина и Меркель, массовые акции протеста охватили Иран
Курс «Сильный Путин»: экономика России сегодня и 20 лет назад
"Кто кого прогнёт": Безпалько назвал главную причину разногласий Росси...
Семь минут до гибели 170 человек: NYT выпустил видеорасследование о крушении укр...
Главная / Политика

"Надеюсь, решение будет позитивным": Лавров объяснил заминку на переговорах по Ливии

14 января 2020, 04:09  •  36 • Политика
Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему стороны на переговорах по Ливии пока не подписали документ по урегулированию ситуации. По словам дипломата, заминка вызвана тем, что одна из сторон взяла дополнительное время на обдумывание условий заключаемого соглашения.
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о прогрессе на переговорах по Ливии.
В Москве в понедельник, 13 января, прошли переговоры по урегулированию ситуации. Во встрече приняли участие главы МИД и Минобороны РФ и Турции, а также представители Ливии.
Как пояснил Лавров, глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа.
При этом возглавляющий Ливийскую национальную армию Халифа Хафтар и председатель Палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех взяли время до утра для своего решения по данному документу.
"Попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с подписанием. Надеюсь, это решение будет позитивным", - приводит слова Лаврова ТАСС.

Не встречаться

По сообщениям СМИ, несмотря на переговоры, обе противоборствующие в Ливии стороны отказались встречаться друг с другом.
В частности, источники, близкие к Палате представителей Ливии, заявили, что не намерены встречаться в Москве с главой Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем.
"Мы уважаем посредничество России, однако у нас нет никакого желания проводить встречу с Сарраджем", - отметили они, передаёт телеканал Al Hadas.
Впрочем, и Саррадж также отказался встречаться с Хафтаром.

Пожелания учтены

Пока подписание документа не состоялось, свой комментарий по этому поводу дал турецкий коллега Лаврова Мевлют Чавушоглу.
Он подчеркнул, что в тексте соглашения о перемирии в Ливии учтены предложения Хафтара. По словам Чавушоглу, "если завтра утром сторона Хафтара подпишет это соглашение, то таким образом [глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз] Саррадж и Хафтар письменно закрепят обязательства по выполнению режима прекращения огня".
Отметим, что оба - Саррадж и Хафтар - вовлечены в переговорный процесс в Москве. Переговоры ведутся под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами в рамках предложенной президентами России и Турции инициативы.
В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боёв на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
14 января 2020, 00:54
"Пытается оправдать агрессивные действия": Эксперт про ответ НАТО на российские "Искандеры"
14 января 2020, 00:54
"Скоро они Гитлера наградят. Посмертно": В Сети посмеялись над Литвой, наградившей украинцев "за оборону Вильнюса"
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
13 января 2020, 21:39
Путин предложил снять с врачей уголовное наказание за утрату содержащих наркотики лекарств. Есть два условия
14 января 2020, 04:09
Гильотина для мигрантов: в РФ хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров
14 января 2020, 04:09
"Надеюсь, решение будет позитивным": Лавров объяснил заминку на переговорах по Ливии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2020, 21:36
Россия разморозила проект 150-летней давности. Вот для чего
12 января 2020, 03:24
"Для Запада всё выглядит так": Что ждёт Россию после отказа платить Украине за Крым?
07 января 2020, 09:39
В шлёпках - и в музей: Первая леди Украины пренебрегла деловым этикетом в Омане
08 января 2020, 05:09
Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ирака
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
11 января 2020, 20:54
"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.