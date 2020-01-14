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"Надеюсь, решение будет позитивным": Лавров объяснил заминку на переговорах по Ливии
14 января 2020, 04:09 • 36 • Политика
Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему стороны на переговорах по Ливии пока не подписали документ по урегулированию ситуации. По словам дипломата, заминка вызвана тем, что одна из сторон взяла дополнительное время на обдумывание условий заключаемого соглашения.
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о прогрессе на переговорах по Ливии.
В Москве в понедельник, 13 января, прошли переговоры по урегулированию ситуации. Во встрече приняли участие главы МИД и Минобороны РФ и Турции, а также представители Ливии.
Как пояснил Лавров, глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа.
При этом возглавляющий Ливийскую национальную армию Халифа Хафтар и председатель Палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех взяли время до утра для своего решения по данному документу.
"Попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с подписанием. Надеюсь, это решение будет позитивным", - приводит слова Лаврова ТАСС.
Не встречаться
По сообщениям СМИ, несмотря на переговоры, обе противоборствующие в Ливии стороны отказались встречаться друг с другом.
В частности, источники, близкие к Палате представителей Ливии, заявили, что не намерены встречаться в Москве с главой Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем.
Впрочем, и Саррадж также отказался встречаться с Хафтаром.
Пожелания учтены
Пока подписание документа не состоялось, свой комментарий по этому поводу дал турецкий коллега Лаврова Мевлют Чавушоглу.
Он подчеркнул, что в тексте соглашения о перемирии в Ливии учтены предложения Хафтара. По словам Чавушоглу, "если завтра утром сторона Хафтара подпишет это соглашение, то таким образом [глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз] Саррадж и Хафтар письменно закрепят обязательства по выполнению режима прекращения огня".
Отметим, что оба - Саррадж и Хафтар - вовлечены в переговорный процесс в Москве. Переговоры ведутся под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами в рамках предложенной президентами России и Турции инициативы.
В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боёв на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.
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