"Надеюсь, решение будет позитивным": Лавров объяснил заминку на переговорах по Ливии

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о прогрессе на переговорах по Ливии.

В Москве в понедельник, 13 января, прошли переговоры по урегулированию ситуации. Во встрече приняли участие главы МИД и Минобороны РФ и Турции, а также представители Ливии.

Как пояснил Лавров, глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа.

При этом возглавляющий Ливийскую национальную армию Халифа Хафтар и председатель Палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех взяли время до утра для своего решения по данному документу.

"Попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с подписанием. Надеюсь, это решение будет позитивным", - приводит слова Лаврова ТАСС.

Не встречаться

По сообщениям СМИ, несмотря на переговоры, обе противоборствующие в Ливии стороны отказались встречаться друг с другом.

В частности, источники, близкие к Палате представителей Ливии, заявили, что не намерены встречаться в Москве с главой Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем.

"Мы уважаем посредничество России, однако у нас нет никакого желания проводить встречу с Сарраджем", - отметили они, передаёт телеканал Al Hadas.

Впрочем, и Саррадж также отказался встречаться с Хафтаром.

Пожелания учтены

Пока подписание документа не состоялось, свой комментарий по этому поводу дал турецкий коллега Лаврова Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что в тексте соглашения о перемирии в Ливии учтены предложения Хафтара. По словам Чавушоглу, "если завтра утром сторона Хафтара подпишет это соглашение, то таким образом [глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз] Саррадж и Хафтар письменно закрепят обязательства по выполнению режима прекращения огня".

Отметим, что оба - Саррадж и Хафтар - вовлечены в переговорный процесс в Москве. Переговоры ведутся под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.

В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами в рамках предложенной президентами России и Турции инициативы.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боёв на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.