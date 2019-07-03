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"Надеюсь, приедет": Политик Саксонии ошеломил немцев приглашением для Путина

03 июля 2019, 04:39  •  10 • Политика
В стане европейских политиков продолжается рассогласованность по вопросу отношений с Россией. Этот вопрос стал поводом для очередного скандала в Саксонии. Глава саксонского правительства Михаэль Кречмер не только призвал отменить санкции против нашей страны, но и выразил надежду на будущий визит Владимира Путина. Эти заявления вызвали гнев оппозиции. Основной конкурент Михаэля Кречмера на грядущих выборах от партии зелёных Кати Майер заявила, что премьер-министр Саксонии - популист.
Европейские политики схлестнулись в очередных политических баталиях на тему России. Так, очередной скандал возник в Саксонии, где местный премьер Михаэль Кречмер призвал ЕС отменить антироссийские санкции.
Кроме того, политик на партийном съезде Христианско-демократического союза выразил надежду, что Владимир Путин приедет к ним с визитом.
После таких заявлений в рядах оппозиции вспыхнула буря гнева, сообщают "Дни.ру".
В частности, оппонент Кречмера на будущих выборах от партии зелёных Кати Майер вовсе назвала политика популистом. По её словам, Кречмер "прогибается перед путинским режимом". И всё это делается лишь для того, пояснила она, чтобы получить голоса сторонников Левой партии и АдГ.
По её словам, премьер-министр Саксонии элементарно "забыл историю", передаёт RT. Впрочем, что именно она имела в виду, Майер пояснять не стала.

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