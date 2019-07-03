"Надеюсь, приедет": Политик Саксонии ошеломил немцев приглашением для Путина

Европейские политики схлестнулись в очередных политических баталиях на тему России. Так, очередной скандал возник в Саксонии, где местный премьер Михаэль Кречмер призвал ЕС отменить антироссийские санкции.

Кроме того, политик на партийном съезде Христианско-демократического союза выразил надежду, что Владимир Путин приедет к ним с визитом.

После таких заявлений в рядах оппозиции вспыхнула буря гнева, сообщают "Дни.ру".

В частности, оппонент Кречмера на будущих выборах от партии зелёных Кати Майер вовсе назвала политика популистом. По её словам, Кречмер "прогибается перед путинским режимом". И всё это делается лишь для того, пояснила она, чтобы получить голоса сторонников Левой партии и АдГ.

По её словам, премьер-министр Саксонии элементарно "забыл историю", передаёт RT. Впрочем, что именно она имела в виду, Майер пояснять не стала.