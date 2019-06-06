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"Надеюсь, он на меня не обидится": Лавров раскрыл содержание секретной беседы с Керри о Крыме
06 июня 2019, 05:54 • 72 • Политика
Министр иностранных дел России вспомнил, как в одной из секретных бесед с Джоном Керри, который в 2013-1017 годах занимал должность главы Госдепартамента США разговор зашел о Крыме. "Надеюсь, он на меня не обидится", - пошутил Лавров, раскрывая суть беседы.
Оказывается, Керри предложил провести повторный референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией, так сказать, "для порядка". Причем разговор об этом состоялся в апреле 2014 года, вскоре после знаменательного референдума 16 марта.
Рассказав об этом моменте, глава МИД России добавил: "Надеюсь, Джон на меня не обидится". Как оказалось, Керри в своих мемуарах тоже раскрывал "секреты" бесед с российским министром.
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