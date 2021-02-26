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"Надеюсь, не бомбардировка пустыни": Помпео иронично отозвался об авиаударе по Сирии
26 февраля 2021, 23:05 • 85 • Политика
Бывший глава Госдепа США Майк Помпео иронично отозвался об авиаударе по Сирии. Он признался, что не знает, какие цели преследовались, но выразил надежду, что это была "не бомбардировка пустыни".
Экс-госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с The Ingraham Angle прокомментировал авиаудары американцев по Восточной Сирии в ночь с 25 на 26 февраля.
По его словам, атака должна быть направлена на то, что "угрожает Соединённым Штатам". По его словам, нужно создать сдерживающий фактор, пару раз это получалось и было эффективно.
Тем не менее Помпео признался, что не знает, что именно бомбили сейчас и какие цели преследовались.
"Надеюсь, что это была не бомбардировка пустыни. Надеюсь, что это действительно было сделано после того, что угрожало Соединённым Штатам Америки. Если нет, то это бесполезно", - приводит слова политика портал "Катехон".
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