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"Надеюсь, лишь первая ласточка": В Госдуме оценили число уголовных дел о подделке COVID-справок

01 июля 2021, 17:40  •  93 • Политика
В Москве завели 44 дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирус. "Надеюсь, лишь первая ласточка", - прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Московские полицейские с начала года возбудили 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на коронавирус, сообщили в пресс-службе столичной полиции. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Он выразил надежду, что это лишь "первая ласточка" и правосудие настигнет всех продавцов фальшивых справок. Потому что речь идёт о преступлениях, которые напрямую угрожают здоровью людей.
Те, кто продаёт, и те, кто покупает такие документы, несут огромную опасность для окружающих, включая своих же родных и близких,
- написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что, помимо уголовной ответственности, создатели фальшивых документов о вакцинации и отрицательных тестов на COVID-19 несут и ответственность человеческую. Потому что их действия угрожают здоровью многих людей.

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