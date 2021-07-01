"Надеюсь, лишь первая ласточка": В Госдуме оценили число уголовных дел о подделке COVID-справок

В Москве завели 44 дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирус. "Надеюсь, лишь первая ласточка", - прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Московские полицейские с начала года возбудили 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных тестах на коронавирус, сообщили в пресс-службе столичной полиции. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он выразил надежду, что это лишь "первая ласточка" и правосудие настигнет всех продавцов фальшивых справок. Потому что речь идёт о преступлениях, которые напрямую угрожают здоровью людей.

Те, кто продаёт, и те, кто покупает такие документы, несут огромную опасность для окружающих, включая своих же родных и близких,

- написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что, помимо уголовной ответственности, создатели фальшивых документов о вакцинации и отрицательных тестов на COVID-19 несут и ответственность человеческую. Потому что их действия угрожают здоровью многих людей.