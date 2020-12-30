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"Надеюсь, что до этого не дойдёт": Силуанов раскрыл "план Б" на 2021 год

30 декабря 2020, 20:35  •  11 • Политика
Силуанов рассчитывает, что проблема коронавируса спадёт к середине 2021 года. Но если нет, то у России уже есть опыт текущего года по быстрой мобилизации ресурсов, сказал глава Минфина.
Глава Минфина Антон Силуанов рассчитывает, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 "спадёт к середине года" и дополнительных мер поддержки российской экономики в 2021 году не потребуется. Тем не менее "план Б" на случай наихудшего сценария есть.
По словам Силуанова, если в 2021 году понадобится предпринять экстраординарные меры, то у России уже есть опыт текущего года по быстрой мобилизации ресурсов. Тем не менее глава Минфина надеется, что обращаться к этому опыту всё-таки не потребуется.
Если потребуется принятие экстраординарных мер, - надеюсь, что до этого не дойдёт ситуация, - то опыт текущего года говорит о том, что мы можем быстро мобилизоваться, быстро принимать решения и быстро достигать цели,
- сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
Тем не менее глава Минфина рассчитывает, что уже к середине следующего года ситуация начнёт налаживаться. Также имеется риск новых санкций, но и эта проблема тоже решаема, заверил министр.

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