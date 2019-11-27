"Надеюсь, американцам раздали туалетную бумагу?": Испанские пользователи посмеялись над США после показа "Авангарда"

Российские военные продемонстрировали американским инспекторам новейший ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Как отметили в военном ведомстве РФ, инспекция в лице иностранных коллег из США состоялась с 24 по 26 ноября.

Отмечается, что показ комплекса был осуществлён в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

При этом, подчеркнули в Минобороны нашей страны, уже в декабре этого года "Авангард" будет поставлен на боевое дежурство. При этом, по информации ТАСС, ожидается, что первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащённые ядерным планирующим блоком "Авангард", встанут на опытно-боевое дежурство в конце ноября - начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН.

В Сети пользователи сыронизировали над американскими инспекторами.

"Ну что, американские партнёры довольны?" - уточняет в Twitter KomissarWhipla.

"Надеюсь, американцам раздали туалетную бумагу и средства против диареи?" - шутит в обсуждениях испаноязычного RT Tira Nosaurio.

"Так кончается порочная гегемония США", - убеждён Gaston.

"Сегодня у США военные базы по всему миру, они продают оружие, провоцируют и совершают вторжения, создают экономические блокировки, поглощают правительства, которые им не нравятся, используют журналистские организации, окружающую среду, я рад, что Россия может быть им противовесом в мире", - добавил Zacek.