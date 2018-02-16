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"Надень шапку" - бабушка из Крыма позаботилась о политике из Африки
16 февраля 2018, 18:24 • 212 • Политика
Политика из африканской Республики Бенин тронула забота незнакомой пожилой женщины во время его визита в Крым.
Мэр бенинского города Абомей-Калави Жорж Бада рассказал, как во время визита в Крым за него переживала незнакомая женщина пожилого возраста.
"Бабушка подошла ко мне, потрогала мою голову и сказала: сынок, ты заболеешь, надень шапку. Это было очень трогательно". - сообщил политик журналистам. Он добавил, что в Крыму живут простые и хорошие люди.
Бада прибыл в Крым в понедельник, 12 февраля, в составе делегации. Бенинцы уже встретились с мэром Симферополя и членами крымского правительства.
Мэр Абомей-Калави отметил, что за время визита на полуостров "получил много информации", отличающейся от того, что он слышал ранее. Он добавил, что будет рассказывать о том, что на самом деле происходит в Крыму.
"Нигде я не видел танков, которые стоят в городе. Все мирно и спокойно", - подчеркнул политик.
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