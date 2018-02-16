"Надень шапку" - бабушка из Крыма позаботилась о политике из Африки

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Политика из африканской Республики Бенин тронула забота незнакомой пожилой женщины во время его визита в Крым.

Мэр бенинского города Абомей-Калави Жорж Бада рассказал, как во время визита в Крым за него переживала незнакомая женщина пожилого возраста.

"Бабушка подошла ко мне, потрогала мою голову и сказала: сынок, ты заболеешь, надень шапку. Это было очень трогательно". - сообщил политик журналистам. Он добавил, что в Крыму живут простые и хорошие люди.

Бада прибыл в Крым в понедельник, 12 февраля, в составе делегации. Бенинцы уже встретились с мэром Симферополя и членами крымского правительства.

Мэр Абомей-Калави отметил, что за время визита на полуостров "получил много информации", отличающейся от того, что он слышал ранее. Он добавил, что будет рассказывать о том, что на самом деле происходит в Крыму.

"Нигде я не видел танков, которые стоят в городе. Все мирно и спокойно", - подчеркнул политик.