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"Надеется создать свой "маленький Евросоюз": Почему Польша боится сближения России с Европой
14 августа 2019, 04:09 • 99 • В мире
В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией, заявил замглавы МИД страны Мартин Пшидач. "Польша сама хочет доминировать и очень надеется создать "свой маленький Евросоюз", - считает политолог Дмитрий Солонников.
О своих опасения польский министр сообщил в интервью агентству Reuters, назвав "недальновидным" желание некоторых европейских лидеров наладить отношения с Москвой. "Некоторые европейские лидеры не в курсе, что их действия выглядят как попытка разморозить отношения, Но если это так, то их политика недальновидна", - цитирует слова польского политика Nation News.
Он отметил, что если в действительности отношения между Москвой наладятся, то тогда Европа может дать ей "уйти от ответа за Крым", что якобы "создаст опасный прецедент". При этом он высказал сожаление о том, что никакие ограничительные меры "не смогла заставить Россию отказаться от "агрессивной политики".
Все дело с том, что Польша просто хочет сделать себя центром Европы, а между Брюсселем и Москвой никакого сближения не наблюдается, считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Солонников уверен в том, что Варшава стремится везде доказывать свой "особый статус и особое мнение". Нельзя исключать и того, что польский истеблишмент очень надеется на то, что Европа будет расколота кризисом. И вот тогда наступил время Польши, которая в такой момент постарается "поймать свою золотую рыбку", сколотив вокруг себя свой собственный "маленький Евросоюз".
Поэтому официальная Варшава и не приемлет какие-либо другие точки консолидации, ведь все это противоречит идее "построения новой модели Польши", уверен политолог. В этом и кроется причина того, что Варшава выступает категорически против любых российских проектов в Европе.
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