"Надеемся увидеть их снова": Организаторы Евровидения простились с Украиной до 2020 года

Организатор Евровидения Европейский вещательный союз (EBU) принял к сведению отказ Украины участвовать в песенном конкурсе этого года в Израиле. "...мы надеемся увидеть их (представителей Украины) снова в 2020 году", - отметили организаторы Евровидения.

Прежде того EBU подтвердил более раннее сообщение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о том, что Киев снимает свою заявку на участие в конкурсе.

Напомним, что ранее ряд исполнителей, участвовавших в национальном отборе, начиная с его победительницы Maruv, отказались представлять Украину в Израиле. Как заявила сама Maruv, она отказалась подписывать контракт с НОТУ из-за содержащихся в нём политических требований.

В любом случае, пояснили организаторы конкурса, даже если Украина и не примет участие в Евровидении-2019, у неё остаётся шанс принять участие в международном состязании в следующем году.

"Европейский вещательный союз и НОТУ проведут дальнейшие переговоры по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году", - говорится в коммюнике на сайте организаторов Евровидения.