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"Надеемся на поддержку Запада": Зеленский проговорился, как намерен выполнять Минские соглашения
06 июля 2019, 04:09 • 110 • Политика
Украинский лидер Владимир Зеленский проговорился, как именно намерен выполнять Минские соглашения. Он заявил, что вместе с командой надеется на поддержку Запада.
В интервью Deutsche Welle, обнародованному в русскоязычном твиттер-аккаунте издания, Зеленский заявил, что намерен исполнить все пункты Минских соглашений. Они были разработаны, напомним, для прекращения войны в Донбассе.
При этом Зеленский добавил, что он и его команда "не подписывали этот "Минск". Тем не менее они готовы взять на себя обязательства по исполнению. После этого украинский лидер ввернул, что надеется на помощь Запада в этом вопросе.
Не обошлось и без упоминания ПАСЕ, возвращение в которую российской делегации остро переживают на Украине. Зеленский, говоря об ассамблее, заявил – мол, ждет от нее поддержки Украины не на словах, а на деле.
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