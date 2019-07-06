"Надеемся на поддержку Запада": Зеленский проговорился, как намерен выполнять Минские соглашения

В интервью Deutsche Welle, обнародованному в русскоязычном твиттер-аккаунте издания, Зеленский заявил, что намерен исполнить все пункты Минских соглашений. Они были разработаны, напомним, для прекращения войны в Донбассе.

При этом Зеленский добавил, что он и его команда "не подписывали этот "Минск". Тем не менее они готовы взять на себя обязательства по исполнению. После этого украинский лидер ввернул, что надеется на помощь Запада в этом вопросе.

Не обошлось и без упоминания ПАСЕ, возвращение в которую российской делегации остро переживают на Украине. Зеленский, говоря об ассамблее, заявил – мол, ждет от нее поддержки Украины не на словах, а на деле.