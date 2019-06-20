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"Надеемся, что враги не повторят ошибок": Иран направил жалобу ООН на провокацию США в регионе
20 июня 2019, 20:54 • 87 • В мире
Официальный представитель иранского МИДа Аббаса Мусави заявил, что Тегеран направил в ООН жалобу на провокационные и агрессивные действия США. При этом дипломат выразил надежду, что "враги не повторят ошибок".
По словам Мусави, которого цитирует агентство ИСНА, Тегеран решительно осуждает действия США и будет жаловаться на них не только в ООН, но и по другим дипломатическим каналам.
Представитель иранского МИДа добавил, что Тегеран надеется, что сбитый американский беспилотник - это единственный эпизод, который не повторится в будущем.
"Надеемся, что враги не повторят ошибок", - сказал Мусави телерадиокорпорации IRIB, добавив, что Тегеран не желает нагнетания напряженности в регионе.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил о том, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.
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