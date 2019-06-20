"Надеемся, что враги не повторят ошибок": Иран направил жалобу ООН на провокацию США в регионе

По словам Мусави, которого цитирует агентство ИСНА, Тегеран решительно осуждает действия США и будет жаловаться на них не только в ООН, но и по другим дипломатическим каналам.

Представитель иранского МИДа добавил, что Тегеран надеется, что сбитый американский беспилотник - это единственный эпизод, который не повторится в будущем.

"Надеемся, что враги не повторят ошибок", - сказал Мусави телерадиокорпорации IRIB, добавив, что Тегеран не желает нагнетания напряженности в регионе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил о том, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.