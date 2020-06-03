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"Над пропастью во лжи": Михалков сделал "Бесогон" о российском законе - "выручалочке" ЦРУ

03 июня 2020, 16:55  •  205 • Политика
Никита Михалков предложил поговорить о едином регистре личных данных жителей России - спорном законе, который был принят Думой и сенаторами. Эксперты назвали норму "выручалочкой" для ЦРУ, поскольку информация о нас может попасть не в те руки.
Очередной выпуск авторской программы "Бесогон TV" будет называться "Над пропастью во лжи". В анонсе программы Никита Михалков - ведущий программы обещал вспомнить персонажей из прошлых выпусков и добавить новых героев для обсуждения.
"Поговорим на очень животрепещущие темы, которые, как мне кажется, и я даже уверен, волнуют огромное количество наших соотечественников. Например, о законе, который был принят в третьем чтении - о едином регистре. Закон этот вызвал огромное количество обсуждений, и я думаю, мы тоже примем в этом участие".
Никита Михалков выразил надежду, что выпуск будет интересен зрителю.
Напомним, известный закон о едином регистре личных данных жителей России называли чуть ли не "выручалочкой" для ЦРУ. Даже депутаты возражали против принятия нормы в том виде, в которой она сегодня утверждена.
Критики законопроекта считали, что это грозит утечками личных данных жителей страны, и называли инициативу "подарком" ЦРУ. Об этом, в частности, в интервью Царьграду ранее говорила адвокат, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр, объясняя, в чём опасность законопроекта о едином регистре.
"С точки зрения нацбезопасности это очевидная такая провокация, просто подарок ЦРУ, на наш взгляд. Одно дело - попробуй взломать десятки и сотни информационных баз, а другое - одну. И получи ключи ко всем остальным", - отметила собеседница Царьграда.
По словам эксперта, в единой базе будут храниться более 30 видов сведений на каждого человека из десятков других баз данных, и обеспечить информационную безопасность такого регистра будет крайне сложно.

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