"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру

Актёр Михаил Ефремов на заседании Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП с его участием, заявил, что признал вину в аварии, находясь под влиянием похмелья. Ситуацию с судом над артистом прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

Если Ефремов полный идиот, то он именно так себя и должен вести, как ведёт. Ничего не знаю, ничего не помню, пешком ходил, про то, что в машине был, для самого новость, очнулся у следователя... И это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти, алкаш и наркопотребитель в особо крупных масштабах, на которого смотреть тошно, которого слушать тошно, и единственное, чего во всём этом позоре хочется, - чтобы закончилось всё поскорее? - пишет эксперт в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

По мнению Сатановского, лучшее, что можно сделать в данной ситуации, - это пристрелить из жалости Ефремова. Потому что артист приложил немалые усилия, чтобы добиться к себе подобного отношения.