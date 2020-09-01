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"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
01 сентября 2020, 01:50 • 74 • Политика
Ефремов объяснил признание вины в ДТП похмельем. "Захлопнулась над Ефремовым крышка гроба. Ни он ещё этого не понял, ни те, кто вокруг него, но нет больше такого человека. Ходячий мертвец", - прокомментировал "признание" артиста Евгений Сатановский.
Актёр Михаил Ефремов на заседании Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП с его участием, заявил, что признал вину в аварии, находясь под влиянием похмелья. Ситуацию с судом над артистом прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
По мнению Сатановского, лучшее, что можно сделать в данной ситуации, - это пристрелить из жалости Ефремова. Потому что артист приложил немалые усилия, чтобы добиться к себе подобного отношения.
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