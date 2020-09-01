Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовско...
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
Главная / Политика

"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру

01 сентября 2020, 01:50  •  74 • Политика
Ефремов объяснил признание вины в ДТП похмельем. "Захлопнулась над Ефремовым крышка гроба. Ни он ещё этого не понял, ни те, кто вокруг него, но нет больше такого человека. Ходячий мертвец", - прокомментировал "признание" артиста Евгений Сатановский.
Актёр Михаил Ефремов на заседании Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП с его участием, заявил, что признал вину в аварии, находясь под влиянием похмелья. Ситуацию с судом над артистом прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Если Ефремов полный идиот, то он именно так себя и должен вести, как ведёт. Ничего не знаю, ничего не помню, пешком ходил, про то, что в машине был, для самого новость, очнулся у следователя... И это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти, алкаш и наркопотребитель в особо крупных масштабах, на которого смотреть тошно, которого слушать тошно, и единственное, чего во всём этом позоре хочется, - чтобы закончилось всё поскорее? - пишет эксперт в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
По мнению Сатановского, лучшее, что можно сделать в данной ситуации, - это пристрелить из жалости Ефремова. Потому что артист приложил немалые усилия, чтобы добиться к себе подобного отношения.
Захлопнулась над Ефремовым крышка гроба. Ни он ещё этого не понял, ни те, кто вокруг него, но нет больше такого человека. Ходячий мертвец. Бывает такое. Их ещё зомби зовут, - подытожил Сатановский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
31 августа 2020, 20:20
Русские веками хозяйничают, и тут мы: Финт ВВС США над Чёрным морем не поняли даже американцы
31 августа 2020, 22:10
"Ни одного военного или полицейского": В Минске поставили точку в спорах о российских силовиках
31 августа 2020, 22:10
Эксперт по химоружию разрушил версию о "Новичке" для Навального: "Вспомните брата Ким Чен Ына"
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
31 августа 2020, 22:10
Чтобы достучаться до Меркель: Политик объяснил, почему бунтующие немцы скандировали "Путин!"
01 сентября 2020, 00:00
Российский Су-27 отогнал от границы целую "компанию" натовских самолётов
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2020, 22:10
"Ни одного военного или полицейского": В Минске поставили точку в спорах о ...
31 августа 2020, 22:10
Эксперт по химоружию разрушил версию о "Новичке" для Навального: "Вспо...
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственны...
01 сентября 2020, 00:00
Российский Су-27 отогнал от границы целую "компанию" натовских самолётов
01 сентября 2020, 00:00
Лукашенко провоцирует войну между НАТО и Россией
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже перебросил армию
30 августа 2020, 15:00
Путина в Берлин позвали не случайно: "Так жутко, что хочется Кремля"
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
30 августа 2020, 13:10
"Мы вам не дадим": О "бабской" тактике уличного боя с силовиками проболтался муж Тихановской
28 августа 2020, 06:10
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": О немецкой путанице рассказал Никулин
30 августа 2020, 12:15
Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители
28 августа 2020, 23:35
"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.