В ходе онлайн-конференции Федерального агентства новостей и медиагруппы "Патриот" эксперты порассуждали над возможной угрозой, которую может представлять блок НАТО для Калининградской области. В частности, своё мнение высказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

По его словам, угроза для России со стороны НАТО существует со всех направлений, а не только с Калининграда. Но на границах работает разведка, которой хорошо известно о планах Североатлантического альянса, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия наращивает свой военный потенциал в Калининграде, поэтому Западу лучше отказаться от воинственных идей.

"Россия продолжает усиливать его вооружение. Я бы не советовал с нами связываться, потому что именно отсюда начнётся истребление натовской Европы", - подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что в случае вооружённого конфликта европейские исторические древние замки, скорее всего, будут разрушены, но он напомнил, что это именно США "заминировали" территорию Евросоюза.

"Они должны понимать, что каждая бомба у нас под прицелом. Америка хорошо заминировала Европу", - констатировал Баранец.

Ранее учения российской морской пехоты в Калининградской области привлекли внимание американских журналистов, увидевших в манёврах "подготовку к войне". Подготовка блоком НАТО военной инфраструктуры в прибалтийских странах может представлять угрозу для городов РФ, в частности, для Калининграда, заявлял Царьграду эксперт по государствам Балтийского региона Александр Носович.