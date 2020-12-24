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"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий атаки НАТО на Калининград
24 декабря 2020, 01:25 • 102 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказал своё мнение по поводу возможной атаки НАТО на Калининградскую область. Он предупредил, что каждая заложенная США бомба в ЕС "у нас под прицелом", поэтому в случае военного конфликта начнётся "истребление всей Европы".
В ходе онлайн-конференции Федерального агентства новостей и медиагруппы "Патриот" эксперты порассуждали над возможной угрозой, которую может представлять блок НАТО для Калининградской области. В частности, своё мнение высказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
По его словам, угроза для России со стороны НАТО существует со всех направлений, а не только с Калининграда. Но на границах работает разведка, которой хорошо известно о планах Североатлантического альянса, отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Россия наращивает свой военный потенциал в Калининграде, поэтому Западу лучше отказаться от воинственных идей.
"Россия продолжает усиливать его вооружение. Я бы не советовал с нами связываться, потому что именно отсюда начнётся истребление натовской Европы", - подчеркнул обозреватель.
Он добавил, что в случае вооружённого конфликта европейские исторические древние замки, скорее всего, будут разрушены, но он напомнил, что это именно США "заминировали" территорию Евросоюза.
"Они должны понимать, что каждая бомба у нас под прицелом. Америка хорошо заминировала Европу", - констатировал Баранец.
Ранее учения российской морской пехоты в Калининградской области привлекли внимание американских журналистов, увидевших в манёврах "подготовку к войне". Подготовка блоком НАТО военной инфраструктуры в прибалтийских странах может представлять угрозу для городов РФ, в частности, для Калининграда, заявлял Царьграду эксперт по государствам Балтийского региона Александр Носович.
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