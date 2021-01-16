"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей для народа в пандемию

Политолог Александр Сосновский прокомментировал публикацию немецкого издания Bild, в которой говорится о том, что власти Саксонии намерены создать COVID-тюрьму.

Данное учреждение может появиться в Дрездене. Сейчас там переоборудуют бывший центр первичного приёма. Соответствующую деятельность в комментарии для газеты подтвердили в министерстве по соцзащите. В ведомстве уточнили, что принудительное содержание там может грозить гражданам, повторно нарушившим обязательный карантин.

Сосновский назвал данную статью "уткой". Он заверил, что немецкая федеральная земля не может самостоятельно изменить уголовное право в Германии.

Это чистой воды психологический трюк, направленный на то, чтобы немножко припугнуть людей и создать у них ощущение того, что они обязаны соблюдать режим. Если даже представить, что какая-то партия внесёт сейчас подобные предложения на официальное рассмотрение, то тогда, я думаю, просто начнётся новая гражданская война. Я не верю в то, что подобные меры могут быть приняты и использованы. Кроме того, их невозможно реализовать чисто технически. Есть закон, по закону посадить в тюрьму за нарушение антиковидных правил нельзя. Штраф - да, больше ничего, - уверен собеседник Царьграда.

Тем не менее в ФРГ и так существуют перегибы в плане мер против распространения коронавируса, считает политолог. В их числе он назвал в первую очередь масштабный локдаун.