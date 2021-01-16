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"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей для народа в пандемию
16 января 2021, 08:35 • 56 • В мире
Политолог Александр Сосновский сказал, что станет последней каплей для немецкого народа в пандемию. По его мнению, это COVID-тюрьмы, о планах по организации которых написало одно из местных изданий: "Начнётся гражданская война". Эксперт, впрочем, убеждён, что данная публикация - просто "утка".
Политолог Александр Сосновский прокомментировал публикацию немецкого издания Bild, в которой говорится о том, что власти Саксонии намерены создать COVID-тюрьму.
Данное учреждение может появиться в Дрездене. Сейчас там переоборудуют бывший центр первичного приёма. Соответствующую деятельность в комментарии для газеты подтвердили в министерстве по соцзащите. В ведомстве уточнили, что принудительное содержание там может грозить гражданам, повторно нарушившим обязательный карантин.
Сосновский назвал данную статью "уткой". Он заверил, что немецкая федеральная земля не может самостоятельно изменить уголовное право в Германии.
Тем не менее в ФРГ и так существуют перегибы в плане мер против распространения коронавируса, считает политолог. В их числе он назвал в первую очередь масштабный локдаун.
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