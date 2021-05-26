"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"

Макаревич ответил на вопрос о "жидобандеровцах" на Украине. Музыкант заявил, что не увидел нацизма в Незалежной. "Если он начнёт говорить правду, то ему просто откажут в концертах. Его не будут на Украину приглашать, ему объявят бойкот, а он известный любитель денег", - объяснил его слова политолог.

Музыкант Андрей Макаревич заявил в эфире радио "Эхо Москвы", что не увидел на Украине ни одного "укрофашиста" или "жидобандеровца". Его заявление прокомментировал для Царьграда политолог Юрий Кот.

Он отметил, что "близорукость" и одновременно "дальнозоркость" Макаревича уже давно всем известны. Ведь не увидеть неонацизма на Украине он никак не мог, просто потому, что это вопиет из всех возможных источников.

Ему стоило бы поехать в Киев, например, в тот момент, когда там проводят марш УПА*. Совсем недавно, чего он не поехал, когда по Киеву маршировали герои СС "Галичина"? Или СС "Галичина" - это не неонацисты?

- отметил Юрий Кот в интервью Царьграду.

Политолог добавил: песня о том, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, которую исполняет Макаревич, явно написана не про него. Потому что он-то как раз умеет прогибаться, умеет видеть нужное и не видеть то, что не надо видеть таким, как он.

Но понять его можно, потому что если он начнёт говорить правду, то ему просто откажут в концертах. Его не будут на Украину приглашать, ему объявят бойкот, а он известный любитель денег,

- указывает Юрий Кот.

По этой причине к Макаревичу можно испытывать только сочувствие и презрение, резюмировал эксперт.

* УПА (Украинская повстанческая армия) - экстремистская организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.