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"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"

26 мая 2021, 03:25  •  239 • Политика
Макаревич ответил на вопрос о "жидобандеровцах" на Украине. Музыкант заявил, что не увидел нацизма в Незалежной. "Если он начнёт говорить правду, то ему просто откажут в концертах. Его не будут на Украину приглашать, ему объявят бойкот, а он известный любитель денег", - объяснил его слова политолог.
Музыкант Андрей Макаревич заявил в эфире радио "Эхо Москвы", что не увидел на Украине ни одного "укрофашиста" или "жидобандеровца". Его заявление прокомментировал для Царьграда политолог Юрий Кот.
Он отметил, что "близорукость" и одновременно "дальнозоркость" Макаревича уже давно всем известны. Ведь не увидеть неонацизма на Украине он никак не мог, просто потому, что это вопиет из всех возможных источников.
Ему стоило бы поехать в Киев, например, в тот момент, когда там проводят марш УПА*. Совсем недавно, чего он не поехал, когда по Киеву маршировали герои СС "Галичина"? Или СС "Галичина" - это не неонацисты?
- отметил Юрий Кот в интервью Царьграду.
Политолог добавил: песня о том, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, которую исполняет Макаревич, явно написана не про него. Потому что он-то как раз умеет прогибаться, умеет видеть нужное и не видеть то, что не надо видеть таким, как он.
Но понять его можно, потому что если он начнёт говорить правду, то ему просто откажут в концертах. Его не будут на Украину приглашать, ему объявят бойкот, а он известный любитель денег,
- указывает Юрий Кот.
По этой причине к Макаревичу можно испытывать только сочувствие и презрение, резюмировал эксперт.
* УПА (Украинская повстанческая армия) - экстремистская организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.

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