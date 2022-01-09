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"Начнём жёстко": США пригрозили России санкциями из-за Украины

09 января 2022, 12:45  •  182 • Политика
Америка пригрозила России жёсткими санкциями в случае "агрессии" против Украины.
Соединённые Штаты могут ввести против России жёсткие экспортные ограничения. Такие суровые меры Вашингтона сейчас распространяются на Кубу, Иран, Сирию и Северную Корею, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.
По утверждению политиков США, подобный шаг в отношении России возможен, если Москва проявит "агрессию" в адрес Украины.
Мы начнем с жёстких мер и будем их сохранять,
- передаёт агентство слова чиновников.
Стоит отметить, что какой-либо конкретики американские госслужащие не приводят. Список возможных ограничений может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до телевизоров и смартфонов.

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