"Начнём жёстко": США пригрозили России санкциями из-за Украины

Америка пригрозила России жёсткими санкциями в случае "агрессии" против Украины.

Соединённые Штаты могут ввести против России жёсткие экспортные ограничения. Такие суровые меры Вашингтона сейчас распространяются на Кубу, Иран, Сирию и Северную Корею, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

По утверждению политиков США, подобный шаг в отношении России возможен, если Москва проявит "агрессию" в адрес Украины.

Мы начнем с жёстких мер и будем их сохранять,

- передаёт агентство слова чиновников.

Стоит отметить, что какой-либо конкретики американские госслужащие не приводят. Список возможных ограничений может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до телевизоров и смартфонов.