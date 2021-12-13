"Начнём с бомбоубежищ": Киевский чиновник отрапортовал о подготовке к "вторжению" России

Замглавы Киевской городской администрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко отрапортовал о подготовке к "вторжению" России в украинской столице. "Начнём с бомбоубежищ", - заявил он и перечислил запланированные мероприятия.

Киевские власти намерены подготовить помещения для укрытия, а также системы оповещения населения. Об этом Крищенко рассказал в интервью изданию "Бабель", когда его спросили, готовится ли как-то украинская столица к возможному "вторжению" России.

"Начнём с бомбоубежищ. Это старые, ещё советские конструкции, которые преимущественно были на каких-то крупных предприятиях", - произнёс киевский чиновник.

Он объяснил: эти помещения хорошо укреплены и могут принять много людей. Эти объекты проверены, однако есть проблема: они принадлежат не государству, а частным лицам. Некоторые бомбоубежища отремонтированы, но по поводу многих ещё "есть вопросы".

Власти украинской столицы намерены подготовить и население. Людям собираются объяснять, что делать, если они услышат сигналы тревоги. Информационную кампанию намерены начать в ближайшее время. Через несколько недель в Киеве будут слышны сирены - учебные оповещения, к которым должны привыкнуть люди.

На Западе нагнетается паника относительно "агрессии" России и скопления русских войск на границах с Украиной. В Кремле неоднократно объясняли: личный состав и техника армии России перемещается по территории своей страны, не неся никакой угрозы другим государствам.

Обвинения Запада и Украины в готовящемся "вторжении" и "нападении" беспочвенны. Россия неоднократно подчёркивала: эта информация транслируется для того, чтобы обосновать размещение военной техники НАТО вблизи русских границ.