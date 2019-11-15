"Начнут сворачивать безвиз": Пользователи соцсетей раскрыли "хитроумное сплетение" с продажей земель на Украине

Положительно оценили нововведение 240 украинских парламентариев при 226 минимально необходимых.

"По логике вещей, сейчас, наверное, начнут потихоньку сворачивать безвиз. Холопы понадобятся панам и геррам на своей родной земле", - полагают пользователи Twitter.

Скриншот: Twitter

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук воспринял новость с восторгом, заявив о переходе страны "от феодализма к реальным рыночным отношениям". А депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что реакция премьера связана с предстоящим визитом в Киев миссии МВФ.

К приезду представителей МВФ украинским властям теперь есть чем отчитаться: "слуги народа" выполнили команду, проголосовав за закон о продаже земли, написал депутат в своем тelegram-канале.