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"Начнут сворачивать безвиз": Пользователи соцсетей раскрыли "хитроумное сплетение" с продажей земель на Украине

15 ноября 2019, 10:54  •  119 • В мире
Верховная рада Украины поддержала законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года в первом чтении. "Начнут сворачивать безвиз", - полагают пользователи соцсетей.
Положительно оценили нововведение 240 украинских парламентариев при 226 минимально необходимых.
"По логике вещей, сейчас, наверное, начнут потихоньку сворачивать безвиз. Холопы понадобятся панам и геррам на своей родной земле", - полагают пользователи Twitter.
Скриншот: Twitter
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук воспринял новость с восторгом, заявив о переходе страны "от феодализма к реальным рыночным отношениям". А депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что реакция премьера связана с предстоящим визитом в Киев миссии МВФ.
К приезду представителей МВФ украинским властям теперь есть чем отчитаться: "слуги народа" выполнили команду, проголосовав за закон о продаже земли, написал депутат в своем тelegram-канале.

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