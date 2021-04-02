"Начнут пропадать подлодки, корабли и самолёты": Сатановский намекнул атакующим "Северный поток - 2"

Любая серьёзная провокация, будь то в отношении газопровода, либо Донбасса, которому много чего из Киева в последнее время обещают, угрожая абсолютно открыто и подтверждая свои угрозы действиями, окончится печально. Об этом предупредил учёный-востоковед и экономист Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале. По словам эксперта, крайне любопытно будет посмотреть на появление в Атлантике нового Бермудского треугольника, в котором начнут пропадать подлодки, военные корабли и самолёты.

Польша заявила, что её корабли и самолёты не участвуют в провокациях вокруг "Северного потока - 2". Франция заявила, что её позиция по этому трубопроводу отличается от позиции Германии, и в это верится легко: французская энергетика базируется на АЭС, а не на газе. Украина предупредила соседние страны НАТО, чтобы те были начеку в связи с предполагаемым обострением ситуации в Донбассе. Киев объявил, что если что - Соединённые Штаты ему помогут.

МИД России, в свою очередь, предупредил их всех. И по поводу трубопровода, и по поводу Донбасса. Вежливо. Ну это вообще его специфика. Старая имперская, а затем советская практика: выдерживать корректный тон в любой ситуации.

"Любая серьёзная провокация, будь то в отношении газопровода, либо Донбасса, которому много чего из Киева в последнее время обещают, угрожая абсолютно открыто и подтверждая свои угрозы действиями, окончится печально. Украине обещали последствия, которые могут над ней, говоря языком недипломатическим, захлопнуть крышку гроба", - отметил Сатановский.

По его словам, если Украина не справляется с собственной государственностью, так и не надо её Киеву иметь. Что до трубопровода - не дай Бог, повредит его кто-то.

"Крайне любопытно будет посмотреть на появление в Атлантике, к которой трасса его прокладки относится, нового Бермудского треугольника, в котором начнут пропадать подлодки, военные корабли и самолёты..." - поделился раздумьями Сатановский.

Если вспомнить Киплинга, всё равно остаётся непонятным, зачем постоянно дёргать тигра за усы, добавил экономист. Разве что это такая изощрённая и изрядно извращённая форма суицида.

"Так что по части "Северного потока - 2" и Донбасса все заранее предупреждены. Если случится что, так кто не спрятался, мы точно не виноваты", - добавил Сатановский.