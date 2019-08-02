"Начнем вводить пошлины": Твит Трампа про торговлю с Китаем вызвал обрушение цены на нефть

Напомним, что отношения между США и КНР в последнее время довольно напряженные. Вашингтон недоволен стремительными темпами развития экономики Китая.

В своем посте Трамп напомнил о мерах воздействия на КНР, которые были анонсированы ранее – в том числе введение 10%-ной пошлины на товары из Поднебесной. При этом президент США написал, мол, "между двумя странами будет очень светлое будущее".

Биржа ответила на слова Трампа удешевлением нефти. Так, нефть марки Brent уменьшилась в цене почти на 6% по сравнению с предыдущим торговым днем, и оценивается в 61 доллар 20 центов за баррель. Столь низкой стоимости не было с середины июня. Нефть WTI упала в цене еще больше, почти на 7% — до 54 долларов 63 цента за баррель.