"Начинаются нюансы": Мединский раскрыл четыре главных тезиса переговоров с Украиной

Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский раскрыл четыре главных тезиса очередного раунда переговоров с Украиной. Прозвучало и главное условие встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Начинаются нюансы", - добавил он.

Во-первых, одним из ключевых пунктов русско-украинских переговоров является отказ Украины от стремления вступить в НАТО и нейтральный статус Незалежной. По словам Мединского, по этому пункту делегации сблизили свои позиции максимально.

Дальше начинаются нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО,

- произнёс глава делегации.

Во-вторых, Мединский оценил демилитаризацию Украины. На данный момент 50/50. Деталей переговоров помощник президента раскрывать не уполномочен, но то, что половина пути пройдена, уже можно констатировать.

В-третьих, ситуацию с денацификацией Мединский назвал "довольно странной". Он объяснил: представители официального Киева продолжают утверждать, что "на Украине нет никаких нацистских образований".

В-четвёртых, глава нашей делегации назвал условие личной встречи президентов России и Украины. Владимир Путин сможет встретиться с Владимиром Зеленским лишь тогда, когда делегации подготовят и утвердят соглашение.