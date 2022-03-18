|
"Начинаются нюансы": Мединский раскрыл четыре главных тезиса переговоров с Украиной
18 марта 2022, 20:00 • 228 • Политика
Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский раскрыл четыре главных тезиса очередного раунда переговоров с Украиной. Прозвучало и главное условие встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Начинаются нюансы", - добавил он.
Во-первых, одним из ключевых пунктов русско-украинских переговоров является отказ Украины от стремления вступить в НАТО и нейтральный статус Незалежной. По словам Мединского, по этому пункту делегации сблизили свои позиции максимально.
- произнёс глава делегации.
Во-вторых, Мединский оценил демилитаризацию Украины. На данный момент 50/50. Деталей переговоров помощник президента раскрывать не уполномочен, но то, что половина пути пройдена, уже можно констатировать.
В-третьих, ситуацию с денацификацией Мединский назвал "довольно странной". Он объяснил: представители официального Киева продолжают утверждать, что "на Украине нет никаких нацистских образований".
В-четвёртых, глава нашей делегации назвал условие личной встречи президентов России и Украины. Владимир Путин сможет встретиться с Владимиром Зеленским лишь тогда, когда делегации подготовят и утвердят соглашение.
Подпишитесь на нас
228
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 марта 2022, 11:00
|
16 марта 2022, 17:15
|
16 марта 2022, 11:25
|
18 марта 2022, 12:25
|
14 марта 2022, 02:15
|
15 марта 2022, 17:55
|
13 марта 2022, 16:55