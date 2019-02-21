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"Начинайте этим заниматься немедленно": Медведев начал работу после послания Путина с просьбы

21 февраля 2019, 15:54  •  92 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев начал работу правительства на следующий день после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию с просьбы. "Начинайте этим заниматься немедленно", - попросил премьер членов кабинета министров, обратив внимание на социальную составляющую послания главы государства.
Судя по активности премьер-министра Дмитрия Медведева, с которой он, не дожидаясь конкретных поручений главы государства, взялся за реализацию поставленных в послании президента России Федеральному Собранию вопросов, слова Владимира Путина об отсутствии времени "на раскачку" все же были услышаны.
Уже на следующий день премьер начал работу с просьбы к правительству по поводу озвученных Путиным задач.
"Начинайте этим заниматься немедленно", - попросил премьер всех членов кабинета министров во время совещания, обратив внимание на социальную составляющую послания главы государства.
Напомним, президент говорил и о мерах поддержки семьи и развитии демографии в стране, и о проектах "Земский доктор" и "Земский учитель", особое внимание Путин уделил пенсиям.
Медведев же напомнил кабмину и про экономическую часть послания главы государства. В том числе касающуюся улучшения делового климата в России, а также роста производительности труда.

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