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"Начинается ядовитая война?": Баранец о новом способе убивать русских

10 сентября 2020, 17:45  •  76 • Политика
Информация о том, что российских военных в САР могли убить с помощью взрывчатки, обработанной ядом, потрясла военного обозревателя "КП" Виктора Баранца. Он отметил, что никогда раньше о таком не слышал, но если это окажется правдой, то можно считать, что открыт новый, "гарантированный" способ убивать русских военных: "Началась ядовитая война".
Полковник Баранец дал Царьграду комментарий относительно трагического инцидента в провинции Дейр-Эз-Зор, где были подорваны российские военные – генерал Гладких и его переводчик сержант Михаил Мильшин. Генерал погиб на месте, сержанта доставили в госпиталь Бурденко, где он впоследствии скончался.
Как предположили авторы проекта Wargonzo, осколки СВУ могли быть обработаны каким-то ядовитым веществом, они и стали причиной смерти переводчика.
Виктор Баранец признался, что не знает о таком способе "двойного убийства": "За 50 с лишним лет военной журналистики впервые слышу, что взрывное устройство ещё и насыщают ядом. Это что-то новое в террористических технологиях".
Он пояснил, что мощность взрывного устройства рассчитана на огромное количество поражающих элементов, поэтому тем, кто и так рассчитывал, что человек будет убит, незачем "два раза убивать".
Но если в организме погибшего сержанта действительно обнаружат следы яда, то это, по мнению Баранца, плохой знак.
Если есть яд, это значит, что коварство этих людей уже выходит на совершенно новый, бесчеловечный уровень и, в общем-то, начинается ядовитая война. С другой стороны, логика говорит, что те, кто планировал и совершал теракт, возможно, не рассчитывали, что взрывное устройство сработает с помощью поражающих элементов так эффективно. Но если уж даже царапнёт, то даже царапина с ядом - всё.
Такой способ, подчеркнул Баранец, практически гарантирует поражение насмерть.

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