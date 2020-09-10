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"Начинается ядовитая война?": Баранец о новом способе убивать русских
10 сентября 2020, 17:45 • 76 • Политика
Информация о том, что российских военных в САР могли убить с помощью взрывчатки, обработанной ядом, потрясла военного обозревателя "КП" Виктора Баранца. Он отметил, что никогда раньше о таком не слышал, но если это окажется правдой, то можно считать, что открыт новый, "гарантированный" способ убивать русских военных: "Началась ядовитая война".
Полковник Баранец дал Царьграду комментарий относительно трагического инцидента в провинции Дейр-Эз-Зор, где были подорваны российские военные – генерал Гладких и его переводчик сержант Михаил Мильшин. Генерал погиб на месте, сержанта доставили в госпиталь Бурденко, где он впоследствии скончался.
Как предположили авторы проекта Wargonzo, осколки СВУ могли быть обработаны каким-то ядовитым веществом, они и стали причиной смерти переводчика.
Виктор Баранец признался, что не знает о таком способе "двойного убийства": "За 50 с лишним лет военной журналистики впервые слышу, что взрывное устройство ещё и насыщают ядом. Это что-то новое в террористических технологиях".
Он пояснил, что мощность взрывного устройства рассчитана на огромное количество поражающих элементов, поэтому тем, кто и так рассчитывал, что человек будет убит, незачем "два раза убивать".
Но если в организме погибшего сержанта действительно обнаружат следы яда, то это, по мнению Баранца, плохой знак.
Такой способ, подчеркнул Баранец, практически гарантирует поражение насмерть.
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