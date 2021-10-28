"Начинается новая "игра": Военный эксперт о плане США по уничтожению флота России

Бомбардировщики США B-1B Lancer ориентированы на уничтожение флота России, пишет Forbes. "Начинается новая "игра", которая происходила еженедельно в годы холодной войны", - комментирует сценарий конфликта военный эксперт.

Стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer могут быть использованы для уничтожения флота России в Черном и Балтийском морях, журнал Forbes. Сценарий такой атаки прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.

Американское издание утверждает, что бомбардировщики США B-1B Lancer могут потопить весь флот России при помощи 48 противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Благодаря большой дальности эти ракеты могут быть запущены из воздушного пространства стран НАТО, поясняет журнал.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что AGM-158C LRASM – это относительно новая американская ракета, являющаяся аналогом русской ракеты "Гранит". Тем не менее в России уже давно знают, как бороться с такими ракетами.

Наши системы противовоздушной обороны работают по таким ракетам постоянно. Учитывая защищенность наших кораблей, ПВО Крыма, можно с уверенностью утверждать, что даже в случае удара, он будет успешно отражен,

- сказал Юрий Кнутов в комментарии Nation News.

Также он добавил, что если в США полагают, будто смогут нанести безнаказанный удар, то сильно ошибаются. На подобную атаку Россия ответит очень жёстко. Раньше многие политики это понимали, подчеркнул эксперт.

По мнению Кнутова, представленный журналом Forbes военный сценарий – это американский план атаки, составленный ещё во время Холодной войны. После развала СССР все подобные планы были сданы в архив, а теперь их снова вытащили на свет.

Начинается новая "игра", которая происходила еженедельно в годы холодной войны,

- пояснил военный эксперт.