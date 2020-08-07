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"Начинает проясняться": Арест 33 русских в Минске оказался провокацией Украины. Люди возмущены

07 августа 2020, 16:00  •  124 • Политика
Арест 33 русских в Минске оказался провокацией Украины. К такому выводу пришёл военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Люди, узнав об этом, не смогли скрыть своего возмущения. "Начинает проясняться", - звучит один из самых спокойных комментариев.
Коц установил, что билеты для граждан России покупались в Киеве. Речь идёт о рейсе из Минска в Стамбул. Военкор напрямую пишет, что русских ребят подставили и сделали это спецслужбы Украины.
Поездку организовала Служба безопасности Украины, чтобы людей "использовать втёмную". С сирийского номера, который оказался виртуальным, позвонил некий "Сергей Петрович". Он рекрутировал одного из ребят, поручив ему набрать группу. Потом куратор сменился и набранным людям сообщили о предстоящей командировке в Венесуэлу, пишет Telegram-канал Kotsnews.
Из Москвы они должны были добраться до Минска. Оттуда вылететь в Стамбул, откуда через Гавану добраться до Каракаса. Белорусскую столицу планировалось покинуть 25 июля. Ребятам прислали билеты, на которых стояли реквизиты известной российской туристической фирмы.
"На самом деле они были куплены за наличные в Киеве, что подтверждают в московском офисе "Турецких авиалиний". Там же, в Киеве, они были аннулированы и перебронированы на 30 июля", - написал Александр Коц.
Судя по комментариям на странице "Яндекс.Новостей", эта информация вызвала волну возмущения, но встречались и вполне спокойные отзывы.
"Так они летели в Стамбул или в Венесуэлу? Или это всё злые бандеровцы… Я запутался", - признался Алексей Мирутко.
"Ну вот, что-то начинает проясняться. Зеленский транш от МВФ отрабатывает", - предположил Евгений П.
"Если всё так, как написано в статье, то получается, что действительно развели: и этих парней, и белорусов. Доказательства, как, например, подтверждение бронирования через украинское агентство, имеются. Все озвученные данные, в общем-то, легко проверить", - пишет Ins. N.

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