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"Начать изучение с азов": Медведев вынес вердикт некомпетентному американскому дипломату
07 марта 2019, 08:09 • 176 • Политика
"Начать изучение с азов", - дал ответный совет Дмитрий Медведев некомпетентному американскому дипломату , который направил письмо премьеру Люксембурга с призывом обсудить с Россией права человека, крымских татарам и керченский инцидент.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление представителя США, давшего советы по переговорам российского государства и Люксембурга. Медведев дал ответный совет - выучить азы дипломатии.
На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем российский премьер-министр заявил, что не помнит фамилии клерка, который направил письмо Беттелю с призывом обсудить на переговорах права человека, крымских татарам и керченский инцидент. Но зато может дать ему свой совет: «достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета".
При этом Медведев отметил, что сомневается, что и это поможет незадачливому дипломату.
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