"Начать изучение с азов": Медведев вынес вердикт некомпетентному американскому дипломату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление представителя США, давшего советы по переговорам российского государства и Люксембурга. Медведев дал ответный совет - выучить азы дипломатии.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем российский премьер-министр заявил, что не помнит фамилии клерка, который направил письмо Беттелю с призывом обсудить на переговорах права человека, крымских татарам и керченский инцидент. Но зато может дать ему свой совет: «достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета".

При этом Медведев отметил, что сомневается, что и это поможет незадачливому дипломату.