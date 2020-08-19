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"Начался мятеж, военные взялись за оружие": Ещё одна страна под угрозой переворота
19 августа 2020, 00:15 • 71 • В мире
Ещё одна страна оказалась под угрозой переворота. Речь идёт о Мали, где ранее начались массовые демонстрации с требованиями отставки президента. "Начался мятеж, военные взялись за оружие", - передали СМИ представители силовых структур страны.
Подразделения военных, базирующиеся в окрестностях столицы Мали - города Бамако, устроили бунт, передаёт Reuters, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах страны.
По их данным, солдаты в настоящее время обстреливают военную базу "Кати" на окраине столицы.
Эти сведения также подтверждают представители норвежского посольства в африканской республике. Они передали, что правительственные силы сейчас следуют на место бунта.
Напомним, оппозиционные элиты страны ранее созвали массовые демонстрации. Они требуют немедленного ухода лидера Мали Ибрагима Бубакара Кейта с поста.
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