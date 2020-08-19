"Начался мятеж, военные взялись за оружие": Ещё одна страна под угрозой переворота

Подразделения военных, базирующиеся в окрестностях столицы Мали - города Бамако, устроили бунт, передаёт Reuters, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах страны.

Начался мятеж, военные взялись за оружие, - сообщают собеседники информагентства.

По их данным, солдаты в настоящее время обстреливают военную базу "Кати" на окраине столицы.

Эти сведения также подтверждают представители норвежского посольства в африканской республике. Они передали, что правительственные силы сейчас следуют на место бунта.

Напомним, оппозиционные элиты страны ранее созвали массовые демонстрации. Они требуют немедленного ухода лидера Мали Ибрагима Бубакара Кейта с поста.