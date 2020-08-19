Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Главная / В мире

"Начался мятеж, военные взялись за оружие": Ещё одна страна под угрозой переворота

19 августа 2020, 00:15  •  71 • В мире
Ещё одна страна оказалась под угрозой переворота. Речь идёт о Мали, где ранее начались массовые демонстрации с требованиями отставки президента. "Начался мятеж, военные взялись за оружие", - передали СМИ представители силовых структур страны.
Подразделения военных, базирующиеся в окрестностях столицы Мали - города Бамако, устроили бунт, передаёт Reuters, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах страны.
Начался мятеж, военные взялись за оружие, - сообщают собеседники информагентства.
По их данным, солдаты в настоящее время обстреливают военную базу "Кати" на окраине столицы.
Эти сведения также подтверждают представители норвежского посольства в африканской республике. Они передали, что правительственные силы сейчас следуют на место бунта.
Напомним, оппозиционные элиты страны ранее созвали массовые демонстрации. Они требуют немедленного ухода лидера Мали Ибрагима Бубакара Кейта с поста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
18 августа 2020, 08:40
То, чего не покажет NEXTA: "Мирные протестующие" под дулом пистолета вывели водителя и угнали MAZ
18 августа 2020, 18:45
"Убери телефон!": Разозлившего Лукашенко рабочего задержали и… отпустили
18 августа 2020, 18:45
Ошибка на все шесть букв: CNN выдал версию, кто стоял за убийствами военных в Афганистане
18 августа 2020, 18:45
"Выпускай!": "Беломайдан" потянулся к минскому СИЗО
18 августа 2020, 20:35
"Это очень существенно": Эксперт объяснил важность нового температурного рекорда планеты
18 августа 2020, 21:25
«Подготовка к поражению»: как в США продолжают обвинять Россию во «вмешательстве» в выборы
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2020, 22:25
"Очень технично загоняют в угол": Назван единственный способ спасения для Л...
18 августа 2020, 22:25
"Ужасная ситуация, позвоню Путину?": США готовы обсудить белорусский вопрос
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2020, 19:50
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
15 августа 2020, 18:20
"Кисо обиделось": Зеленский пригрозил Лукашенко белорусским Донбассом
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.