|
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
20 декабря 2020, 01:10 • 48 • Политика
Президент Чили пожаловался на самого себя за то, что был на пляже без маски. А авиакомпания "Победа" запустила "полёты в никуда", распродав все билеты на первый рейс за считаные минуты. "Мамма миа! Началось?! Пошло сумасшествие по всей планете?" - задаётся вопросом военкор Александр Сладков.
На фоне пандемии COVID-19 президент Чили Себастьян Пиньера пожаловался на самого себя за то, что был на пляже без маски, а в России авиакомпания "Победа" объявила о начале "полётов в никуда". Происходящее в мире безумие прокомментировал военкор Александр Сладков.
Речь идёт о том, что в Чили президента страны сфотографировали на пляже без медицинской маски. А тот в ответ пожаловался на себя в Минздрав страны. Ведомство жалобу приняло и выписало главе государства штраф в 3,5 тысячи долларов.
В этот же день стало известно, что в России авиакомпания "Победа" открыла маршрут Москва - Москва. Самолёт пролетит за 1,5 часа над городами Золотого кольца и вернётся в порт отправления. Билеты на первый рейс "в никуда" раскупили за считаные минуты.
Как ни странно, такой же вопрос задают и учёные по всему миру. У них есть основания полагать, что коронавирус оказывает негативное влияние не только на дыхательные органы, но и на нервную систему. Также многие ещё весной заметили неадекватное поведение людей из-за пандемии, выразившееся в скупке туалетной бумаги.
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 декабря 2020, 01:05
|
16 декабря 2020, 00:00
|
17 декабря 2020, 06:15
|
18 декабря 2020, 01:30
|
18 декабря 2020, 20:45
|
13 декабря 2020, 22:30
|
13 декабря 2020, 10:35