"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру

На фоне пандемии COVID-19 президент Чили Себастьян Пиньера пожаловался на самого себя за то, что был на пляже без маски, а в России авиакомпания "Победа" объявила о начале "полётов в никуда". Происходящее в мире безумие прокомментировал военкор Александр Сладков.

Речь идёт о том, что в Чили президента страны сфотографировали на пляже без медицинской маски. А тот в ответ пожаловался на себя в Минздрав страны. Ведомство жалобу приняло и выписало главе государства штраф в 3,5 тысячи долларов.

В этот же день стало известно, что в России авиакомпания "Победа" открыла маршрут Москва - Москва. Самолёт пролетит за 1,5 часа над городами Золотого кольца и вернётся в порт отправления. Билеты на первый рейс "в никуда" раскупили за считаные минуты.

"Мамма миа! Началось?! Пошло сумасшествие по всей планете? Неужели COVID-19 так действует на мозги?" - задаётся вопросом военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Как ни странно, такой же вопрос задают и учёные по всему миру. У них есть основания полагать, что коронавирус оказывает негативное влияние не только на дыхательные органы, но и на нервную систему. Также многие ещё весной заметили неадекватное поведение людей из-за пандемии, выразившееся в скупке туалетной бумаги.