"Начало конца доллара": китайская финансовая "бомба" ударит по США

Китаист Николай Вавилов в эфире Царьграда предположил, что цифровой юань, действительно, станет "началом конца доллара". Подрыв этой китайской финансовой "бомбы" больно ударит по США.

Над проектами национальных цифровых валют активно работают многие Центробанки мира. Российский ЦБ на днях опубликовал свою концепцию цифрового рубля. В качестве целевой модели выбрана двухуровневая розничная схема, которая предполагает, что ЦБ будет как эмитентом цифровых рублей, так и оператором их платформ. А банки будут иметь возможность открывать кошельки в цифровых рублях и проводить по ним операции на специальной платформе. Разработка прототипа завершится в 2021 году, а тестирование начнётся в 2022 году.

В то же время, цифровой юань шагнул чуть дальше. Сразу после выпуска его будут применять для транзакций, в то же время, власти Китая смогут отключать цифровой юань, стимулируя людей на быстрые траты. Ещё одним плюсом называют прозрачность системы цифровой валюты, а в случае с Китаем цифровой юань обеспечит ещё и бОльший суверенитет. Однако в случае с Россией этот плюс, по всей видимости, не сработает, полагают эксперты.

Как отметил ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в эфире авторской программы "Царьград. Главное", весовые категории у цифрового рубля и цифрового юаня разные. Впрочем, на экспертном уровне говорят и о схожести шагов для введения цифровых юаня и рубля.

Китаист Николай Вавилов, говоря о цифровом юане в эфире Царьграда, подчеркнул, что не стоит стесняться схожести линии, поскольку в данном случае Россия перенимает передовой опыт. Для России с введением цифрового рубля китаевед видит немало плюсов:

"Государство выведет из тени огромные потоки финансов. В случае с цифровым юанем преследовалась та же цель, - отметил Вавилов, добавив, что из цифровых частных средств выводят государственные платформы и потоки. - А второе - это попытка перевести международные торговые потоки на цифровые юани. Это полностью выведет эту торговлю со странами мир из-под контроля доллара. И многие говорят, что происходящее - начало конца гегемонии доллара, и, по всей видимости, так оно и есть".

Цифровой рубль, как добавил Вавилов, безусловно, надо внедрять, однако надо понимать, что торговля через него будет происходить именно с нашими ближайшими соседями. И вряд ли те же китайские партнёры, и представители крупных держав вне СНГ согласятся на торговлю цифровым рублём.

Юрий Пронько, подводя итог дискуссии, отметил, что в происходящем не устраивает лишь одно: мы снова догоняем. Между тем, ещё 5 лет назад предлагалось вводить цифровой рубль, о чём говорил и академик Сергей Глазьев, добавил Пронько.