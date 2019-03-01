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"Начальник сказал, что мы попадём в рай": Симоньян ответила на вопрос о противостоянии США и России

01 марта 2019, 09:09  •  269 • Политика
Маргарита Симоньян в интервью заявила, что "начальник сказал, что мы попадём в рай" на вопрос об агрессивной политики США и администрации Трампа
Главный редактор телеканала Russia Today в эксклюзивном интервью Youtube каналу
"60 минут" на вопрос о противостоянии США с её агрессивной политикой ответила: "Начальник сказал, что мы попадём в рай".
Она также заметила, что Дональд Трамп не тот человек, кто определяет политику США.
Главред уверена, что после президентства Трамп приоткроет завесу тайны и расскажет, чего он хотел добиться своей политикой.

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