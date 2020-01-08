"Началась жестокая месть": СМИ Ирана подтвердили ракетный обстрел американской авиабазы в Ираке

По данным Fars News, источник в Минобороны Ирана сообщил агентству о том, что ракетный удар якобы был нанесен силами Воздушно-космической гвардии исламской революции. Отмечается, что "Айн-аль-Асад" - самая крупная американская база в Ираке.

Предположительно, удар был нанесен высокоточными управляемыми баллистическими ракетами Fateh-110.

Fars News также цитирует также заявление Корпуса стражей исламской революции, который назвал ракетный удар по базе США в Ираке "жестокой местью за убийство генерала Сулеймани". Америка же в этом заявлении была названа "великим сатаной и вампиром".

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По данным Reuters, которое ссылается на представителя властей США, в настоящее время нет данных о том, есть ли пострадавшие в ходе ракетного обстрела и какой нанесен материальный урон.

В то же время ABC News сообщает, что ракетным ударам подверглись несколько американских объектов в Ираке, среди них база США в Эрбиле.

Разнятся и данные о числе выпущенных ракет. Источники телеканала Al Mayadeen сообщают о шести ракетах, выпущенных по базе. В то же время Sky News Arabiya сообщило со ссылкой на источники в силовых структурах Ирака о девяти баллистических ракетах.

Как сообщают некоторые источники, авиабазе "Айн-аль-Асад" нанесен значительный ущерб. В то же время представитель Пентагона Джонатан Хоффман в своем заявлении сообщил, что ведомство еще только работает "над первоначальной оценкой ущерба".

По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, о ракетной атаке на американские объекты в Ираке сразу был оповещен президент Дональд Трамп, который "внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности".

Напомним, 3 января США совершили ракетный удар по территории аэропорта Багдада, убив иранского генерала Касема Сулеймани. Позднее секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что иранские власти уже разработали 13 сценариев мести Вашингтону за гибель генерала Сулеймани, при этом даже самый щадящий из вариантов мести может стать "историческим кошмаром" для Америки. Он подчеркнул, что американцы знают о своей уязвимости перед ответом со стороны Ирана.

"Если силы Соединённых Штатов не захотят самостоятельно покинуть регион, мы заставим их это сделать", - цитирует Nation News слова Али Шамхани.

Вступая во вторник, 7 января, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты должны ожидать ответных действий со стороны Ирана в связи с убийством генерала Сулеймани в Ираке.

"Я думаю, мы должны ожидать, что они будут мстить каким-то образом", - сказал Эспер на брифинге в Пентагоне, добавив, что такие ответные меры могут быть совершены или через поддерживаемые Ираном группировки за пределами Ирана, или даже "своими собственными руками".

"Мы готовы к любым непредвиденным обстоятельствам. И тогда мы будем адекватно реагировать на все, что они сделают", - добавил Эспер.