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"Началась война, гибнут люди": Назван "единственный виновник" карабахского конфликта

28 сентября 2020, 22:05  •  174 • Политика
Назван "единственный виновник" карабахского конфликта. По мнению одного из пользователей Twitter, им является не кто иной, как бывший генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв: "Началась война, гибнут люди".
Пользователь Twitter по ником Nipper Pipper назвал виновника карабахского конфликта. По его мнению, им является не кто иной, как бывший генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв.
Началась война. Гибнут люди, и виновник сегодня один, и имя ему - Михаил Сергеевич Горбачёв, - написал он.
Более того, пользователь убеждён, что именно действия первого и единственного президента СССР стали причиной возникновения и других вооружённых конфликтов.
На нём лежит вина и за Карабах, и за Донбасс, и за Приднестровье, - считает Nipper Pipper.
Напомним, противостояние Армении и Азербайджана приобрело особую остроту в годы перестройки. Серьёзная эскалация, которая привела к масштабным военным столкновениям, началась в период распада СССР и продолжалась на протяжении дальнейших нескольких лет.
В связи с этим многие эксперты считают, что ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на руководителях Советского Союза и России тех времён, прежде всего на Горбачёве и первом президенте РФ Борисе Ельцине, которые при распаде СССР не разрешили актуальные территориальные споры.

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